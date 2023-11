Wonder Woman non è un live service, chiarisce Warner Bros. Games

A far temere il peggio era stata prima la dichiarazione di Warner Bros. Games, relativa al suo volerpuntare tutto sui live service , quindi un annuncio lavorativo relativo al gioco , sviluppato da Monolith, in cui viene ricercata una persona specializzata in questo modello economico.

La dichiarazione

La dichiarazione del rappresentante di Warner Bros. Games, fatta a IGN.com, non lascia spazio a molte interpretazioni: "Wonder Woman è un videogioco d'azione e avventura per giocatore singolo ambientato in un mondo aperto dinamico. Sarà un'esperienza in terza persona che permetterà ai giocatori di vestire i panni di Diana di Themyscira e introdurrà una storia originale ambientata nell'Universo DC, includendo anche il Sistema Nemesis. Wonder Woman non è concepito come un live service."

Annunciato a dicembre 2021, per ora di Wonder Woman non si sa davvero nulla. In effetti questa dichiarazione ha fornito più dettagli di quanti non ne siano stati dati da Warner dal momento dell'annuncio a oggi. L'unica certezza è che è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.