A Little to the Left ha venduto più di un milione di unità

Secret Mode ha fatto le congratulazioni allo sviluppatore indie Max Inferno per avere venduto 999.999 copie di A Little to the Left a un anno dal lancio su PC e Nintendo Switch, avvenuto a novembre 2022. Considerando il tempo trascorso dall'annuncio alla redazione di questa notizia, possiamo tranquillamente affermare che ha venduto più di un milione di copie.

Supporto costante

Dal momento del lancio, Max Inferno ha continuato ad aggiungere livelli al gioco. Per la precisione, ne sono stati aggiunti 18, spesso legati ad eventi stagionali come il Natale, la Pasqua e Halloween. Da notare che sono stati tutti lanciati in forma gratuita e che l'ultimo aggiornamento è stato pubblicato lo scorso ottobre.

Inoltre a giungo 2023 è stato pubblicato un DLC premium chiamato A Little to the Left: Cupboards and Drawers, che conteneva più di 25 livelli extra e dei puzzle multilivello.

Insomma, siamo di fronte a una storia di successo in ambito indie, per un genere che continua a dimostrarsi molto amato, nonostante sia fuori dal discorso generale. Evidentemente ci sono molte persone che quando pensano ai videogiochi vogliono solo rilassarsi, e titoli come A Little to the Left rispondono esattamente a questa esigenza. Leggete la nostra recensione per altri dettagli.