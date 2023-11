Distruggere è bello: 10 giochi che permettono di radere al suolo le loro mappe!

Quanto sono belli i videogiochi che ti permettono di distruggere tutto o quasi tutto? Peccato che siano così pochi. Sarà che le software house prestano così tanta cura nel creare ambienti sempre più realistici che non hanno nessuna voglia di veder rovinato un così bel lavoro, sarà che creare un sistema dinamico di distruzione costa tempo e risorse, oltre a pesare sui processori, ma i nostri videogiochi si limitano troppo spesso ad essere immacolati musei dove vige la ferrea regola del "guardare ma non toccare". Prendendo spunto dall'arrivo di Teardown finalmente in versione console, abbiamo così pensato di riproporvi dieci dei giochi più esplosivi della storia, dove la parola gameplay fa sempre rima con radere al suolo e ogni azione è una miccia pronta ad accendersi...

Teardown Teardown: di questo gioco è appena uscita la versione console, e anche una nuova espansione a tema western Partiamo dalla fonte d'ispirazione che ha generato questo piccolo speciale, ovvero con Teardown. Disponibile da più di un anno in versione 1.0 su PC, questo gioco fatto completamente in voxel è appena arrivato su Xbox Series e PlayStation 5, offrendo anche performance di tutto rispetto. Lo scopo è rubare e distruggere, ma per rubare è necessario comunque distruggere. I voxel permettono di tirare già praticamente l'intero livello, e la fisica sfoggia esplosioni e crolli di altissimo livello, quasi da brivido nel loro detonante realismo. Se vi piace distruggere tutto, questo è il gioco tecnologicamente più avanzato in circolazione a permettervelo!

Red Faction Guerrilla Red Faction Guerrilla: date un'occhiata alla versione remastered per Switch! Questo gioco è l'esempio perfetto di quanto l'alta distruzione sia contemporaneamente una benedizione, per i giocatori, e una maledizione, per chi il gioco lo sviluppa. Con Red Faction Guerrilla la serie torna a puntare tutto sulla fisica e la possibilità di tirare giù praticamente quasi ogni edificio presente nel livello, e tutti se ne innamorano. Ma gli sviluppatori cosa fanno? Per il capitolo successivo riducono quasi a zero questa caratteristica, liberando risorse per un'avventura divertente, ma oramai ridotta ad essere troppo simile a tante altre. Davvero un peccato. Guerrilla continua però ad essere un bel gioco al quale di recente hanno anche dedicato una versione remastered disponibile persino su Nintendo Switch.

Control Control: altro che Undici di Stranger Things... In questo gioco Remedy non puoi far crollare un palazzo come nei due precedenti, ma puoi devastarne gli interni come mai prima d'ora. La soddisfazione non è da meno: la protagonista può sbriciolare le mura con il pensiero e lanciare i calcinacci contro i nemici, alzare scrivanie, creare buchi neri in miniatura che faranno svolazzare fogli, piroettare scaffali, tazzine, raccoglitori, armadi. PS4 e Xbox One non furono all'altezza del compito, ma su PC fin dall'inizio e oggi sulle console nextgen, Control era e resta uno dei giochi più affascinanti e misteriosi degli ultimi anni.

Worms Worms Reloaded: cosa sarebbe Worms senza i suoi maltrattatissimi livelli? Il classico del Team 17 è tra i giochi più distruttivi di sempre. Ogni colpo va a intaccare parte del livello, e chi conosce la serie sa bene quanto devastanti possano essere le armi fornite a quei vermi dei soldati. Un lancio di granata santa, dopo un alleluia, potrebbe far scomparire un quarto di livello. Creare solchi e gallerie è poi parte integrante del gameplay, forniscono infatti possibilità che solitamente non troviamo negli altri strategici. Un livello che muta, necessita anche di un certo spirito d'adattamento per essere dominato, ed è proprio quello che accade in Worms, o almeno nei migliori capitoli di Worms.

Minecraft Minecraft: c'è chi gioca a Minecraft per costruire, e chi per distruggere Potevamo non parlare di Minecraft in uno speciale del genere? Lo "ssssshhh kaboom" dei suoi Creeper è oramai entrato a far parte della memoria collettiva, come del resto i danni provocati da quelle devastanti esplosioni in grado di tirarti giù l'intera villetta. E poi come potremo mai inoltrarci tra i suoi crepacci e le sue caverne senza un bel po' di esplosivo in tasca? Tra i giochi che permettono di manipolare il terreno in modo così radicale, Minecraft è anche l'unico che permette di interferire con elementi che solitamente o sono assenti o poco reattivi, come l'acqua. Nel gioco Mojang è possibile creare dighe e distruggere argini. Succede tutto a quadretti ma non è meno emozionante.

Battlefield 4 Battlefield 4: l'apice della serie? Bad Company prometteva di distruggere di più, ma Battlefield 4 poteva contare su dei crolli davvero mozzafiato come per esempio il grattacielo al centro della mappa "Siege of Shangai". In un'altra mappa multiplayer è possibile distruggere una diga e allagare parte del campo di battaglia, spingendo lo scontro con l'esercito nemico verso i tetti dei palazzi più alti. Il sistema Levolution, che ha debuttato ufficialmente in Battlefield 3, viene spinto all'estremo in questo quarto capitolo della serie, l'ultimo in grado di farsi amare dalla sua community.

Mercenari: Pagati per distruggere Mercenari Pagati per distruggere: peccato che i Pandemic Studios non esistano più Nel 2005, gli oramai defunti Pandemic Studios ci regalarono un action game tanto di dubbio gusto, quanto indimenticabile. Il titolo Mercenari: Pagati per distruggere dice effettivamente tutto: il giocatore sceglie uno dei tre mercenari disponibili e si paracaduta nelle terre del despota seminando caos e distruzione. Quanta? Abbastanza per rendere una pianura brulla una città di medie dimensioni. Ma la cosa bella è poterlo fare in tutti i modi offerti da questo gioco: schiantandoci con un elicottero, a colpi di carro armato o bazooka, con bombardamenti a tappeto. Ne fecero anche un seguito, ma non andrò bene come il primo che oggi, se siete d'accordo, potremmo anche eleggere a cult.

Rampage Rampage: era il lontano 1986 Non siamo certi che questo sia il primo vero videogame incentrato sulla demolizione, ma sicuramente è stato per lungo tempo uno dei più famosi. Uscito nel 1986 in sala giochi, in Rampage il giocatore è un mostro gigantesco con l'unico scopo di radere al suolo tutti i palazzi di un livello, oltre a mangiarne gli abitanti se l'energia sta scendendo a zero. La cosa più divertente è la possibilità di giocare fino a tre contemporaneamente. Inspiegabilmente, da questa idea è nato un film con The Rock nel 2018.

XCOM 2 XCOM 2: distruzione massima anche per lo strategico delle meraviglie Firaxis Il re degli strategici a turni ruba un posto in questa selezione grazie a dei livelli procedurali e altamente interattivi, dove il fuoco si propaga realisticamente tra gli elementi dello scenario e può persino mangiarsi interi palazzi. Non c'è struttura al riparo dalle armi di umani e alieni, che potranno utilizzare questa preziosa caratteristica per provocare danni allo schieramento avversario con crolli calcolati, come inventarsi vie di fuga sfondando pareti e pavimenti.

Megaton Rainfall Megaton Rainfall: qui non dovrete distruggere tutto, anzi dovrete cercare di non farlo. Ma sarete talmente forti che sarà davvero difficile non far crollare nemmeno un palazzo Come ultimo gioco abbiamo scelto Megaton Rainfall, un action per realtà virtuale non molto conosciuto e piuttosto scarno tecnicamente, ma con delle caratteristiche davvero uniche. In questo gioco l'utente è una sorta di Superman che deve proteggere la terra dagli attacchi alieni, cercando però di ridurre al minimo la distruzione delle città umane. Il problema è che i suoi colpi sono talmente potenti che è un attimo tirar giù un grattacielo di cento piani. Riuscirete a salvare New York, Roma, Parigi e tutte le altre grandi metropoli dagli alieni, limitandone il più possibile i danni? Non è così facile come sembra.