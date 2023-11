The Coyote Kills The Roadrunner è un gioco gratis che esaudisce un desiderio collettivo

In una dovremo lanciare un sasso al momento giusto. In caso di errore, lo stesso finira addosso al povero Wile E. Coyote, schiacciandolo inesorabilmente. In un'altra dovremo inseguire roadrunner a bordo di un razzo. Immaginate cosa succederà se non si riuscirà a prenderlo. In un'altra ancora dovremo riuscire a lanciarlo contro un cactus.

Stiamo parlando di un gioco completamente gratuito, scaricabile da itch.io , in cui bisogna uccidere il pennuto in una serie di prove che richiedono soprattutto un certo tempismo.

The Coyote Kills The Roadrunner avvera il sogno di molti di vedere Roadrunner catturato da Wile E. Coyote . Più che altro di vederlo morire nei modi più brutali possibili, con tanto di grosse macchie di sangue annesse.

L'esaudimento di un desiderio

The Coyote Kills The Roadrunner è particolare, non è proprio pulitissimo, ma è molto divertente, per quel che dura e quel che costa. Prendetelo più che altro come una curiosità con cui passare qualche momento sogghignando, soddisfando il desiderio di vedere Wile E. Coyote prevalere per una volta nella vita.