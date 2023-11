Project G è il nuovo strategico MMO di NCSOFT, vediamo il trailer del G-STAR 2023

NCSOFT ha presentato con un trailer al G-STAR 2023 il suo nuovo strategico a base MMO, nome in codice Project G: un titolo senz'altro promettente, stando alle prime sequenze, che approderà prossimamente su PC, iOS e Android.

Contestualmente al trailer del gameplay di Project LLL, NCSOFT ha insomma dato un colpo deciso alla propria line-up, proponendo in questo caso un'esperienza in cui avremo la possibilità di gestire una serie di unità sul campo di battaglia per avere la meglio sui nostri avversari in un contesto tridimensionale.