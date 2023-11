Resident Evil: nessun remake nel 2024 ma Capcom sta per annunciare un nuovo gioco, dice un leaker

Non ci sarà nessun remake nel 2024 per Resident Evil, ma Capcom sta per annunciare un nuovo gioco e il reveal avverrà entro la fine di quest'anno, con un lancio fissato appunto al 2024: lo ha riferito il noto leaker Dusk Golem.

Come ricorderete, l'insider aveva smesso per un certo periodo di fornire le proprie anticipazioni relative a nuovi giochi horror, dopo aver descritto con grande precisione Resident Evil Village e aver parlato per primo dei progetti legati a Silent Hill.