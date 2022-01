PlayStation Studios al lavoro su action stealth open world, per un insider

Uno dei team di PlayStation Studios ha ottenuto il via libera da Sony e sta lavorando a un action stealth open world presumibilmente per PS5. O perlomeno questo è quanto afferma il noto insider Tidux.

Il gola profonda, che sembrerebbe conoscere diversi dettagli riguardo al progetto ma che preferisce non sbottonarsi più di tanto "per non rovinare il reveal", afferma che possiamo immaginare questo gioco come "un mix tra Metal Gear Solid 5 e Splinter Cell e permette di affrontare le missioni come preferite, ad armi spianate o senza farvi mai vedere".

Tidux, che di recente ha affermato anche che a febbraio ci sarà un nuovo State of Play di Sony tutto dedicato a Horizon Forbidden West, purtroppo non è una delle fonti più attendibili, con alcune delle sue soffiate che in passato si sono rivelate errate. Per capire se il leak è concreto o meno ci sarà da aspettare, probabilmente a lungo.

In ogni caso, dalla descrizione di Tidux non è chiaro se il presunto progetto dei PlayStation Studios sia una nuova IP o se magari si tratta di un ipotetico reboot della serie Syphon Filter o Socom. Sicuramente qualcosa di nuovo bolle in casa Sony, con Guerrilla Games che sta lavorando anche ad altri progetti oltre a Horizon Forbidden West e Bend Studio, autori di Days Gone, che stanno assumendo per un gioco tripla A, giusto per citare un paio dei tanti team della scuderia PlayStation Studios.