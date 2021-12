Horizon Forbidden West è solo uno dei giochi che Guerrilla Games sta sviluppando

Horizon Forbidden West è solo uno dei giochi a cui Guerrilla Games sta lavorando: stando al curriculum dell'ex lead concept artist Ivan Laliashvili, il team di sviluppo ha in cantiere diversi progetti al momento.

In uscita il 18 febbraio 2022, Horizon Forbidden West libererà dunque importanti risorse per lo studio, che a quel punto potrà riorganizzarsi ed eventualmente annunciare in via ufficiale almeno un altro dei titoli in lavorazione.

"Per la maggior parte del mio tempo presso Guerrilla Games ho lavorato su Horizon Forbidden West e su alcuni giochi non ancora annunciati", ha scritto Laliashvili, che si è occupato principalmente di disegnare artwork per gli scenari e i personaggi principali.

Sappiamo che Guerrilla Games sta lavorando per espandere il franchise di Horizon ed è dunque possibile che fra quei progetti ci siano degli spin-off o qualcosa di simile, anche se allo stato attuale è dura immaginare questo tipo di percorso.

Dopodiché esiste pur sempre la possibilità di un ritorno per Killzone, il cui sito ufficiale è però stato chiuso all'inizio dell'anno: non un buon segno in vista di un eventuale nuovo capitolo.