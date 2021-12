Dragon Ball Games Battle Hour: data dell'evento con novità e annunci da Bandai Namco

Dopo l'ottimo riscontro alla prima edizione svoltasi lo scorso febbraio 2021, il Dragon Ball Games Battle Hour di quest'anno offrirà ancora più novità sul meglio che il franchise ha da offrire, tra manga, anime, videogiochi e action figure.

Durante l'evento, riferisce Bandai Namco, ci saranno anche molte competizioni e partite d'esibizione. Per quanto riguarda Dragon Ball FighterZ, si terrà il "World Championship", che determinerà il miglior giocatore al mondo tra tutti i vincitori delle Finali regionali, un torneo che vedrà sfidarsi i migliori giocatori classificati provenienti da Europa, Giappone e America del Nord.

Per Dragon Ball Super Card Game, ci sarà una sfida tra il vincitore del "World Championship 2021" e il vincitore del precedente Dragon Ball Games Battle Hour. Per quanto riguarda Dragon Ball Legends, ci sarà di nuovo un programma speciale. Inoltre, un evento speciale di Super Dragon Ball Heroes vedrà sfidarsi tra loro 6 giocatori dal Giappone, suddivisi in due squadre in alcune battaglie 3 contro 3.

Ci saranno anche diverse iniziative nell'Arena online dell'evento: un torneo a quiz a scelta multipla basato su Dragon Ball Z Dokkan Battle e Dragon Ball Legends condotto dal team di sviluppo e un "DBXV2 Super Fashion Show", che vedrà i migliori 16 fashion leader in Dragon Ball Xenoverse 2 mostrare le proprie creazioni. Oltre a tutte queste iniziative, potrà esserci spazio anche per sorprese, annunci e novità sui giochi futuri legati al brand Dragon Ball.