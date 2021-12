Shin Megami Tensei 5, risoluzione e frame rate nell'analisi di Digital Foundry

Shin Megami Tensei 5 è protagonista dell'ultima analisi tecnica realizzata da Digital Foundry, che sottolinea le tante qualità dell'RPG sviluppato da Atlus per Nintendo Switch ma anche i suoi limiti in termini di risoluzione e frame rate.

Se avete letto la nostra recensione di Shin Megami Tensei 5, saprete già che lato gameplay ci troviamo di fronte a un vero e proprio gioiello, un titolo dotato di un sistema di combattimento eccellente e di atmosfere straordinarie.

Aspetti che vengono citati anche nel video, insieme ovviamente ai dettagli relativi al comparto tecnico e artistico, caratterizzato da scenari molto ampi sebbene non open world e da alcuni asset riciclati.

Shin Megami Tensei 5, il potentissimo protagonista del gioco

La parte visivamente migliore dell'esperienza è rappresentata dalle cutscene, che tuttavia mettono a dura prova il motore grafico risultando in cali di frame rate abbastanza evidenti, mentre sulla distanza si osservano fenomeni di pop-up degli elementi.

È insomma l'hardware di Nintendo Switch a presentare il conto nel caso di Shin Megami Tensei V, con una risoluzione dinamica che in modalità docked si muove fra gli 864p e i 720p, scendendo fino a 540p in modalità portatile.

La fluidità è anch'essa messa in forte discussione, visto che anche nelle sequenze meno movimentate il target dei 30 fps non viene raggiunto in maniera stabile e quando sullo schermo c'è caos si scende davvero di parecchio.