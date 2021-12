GT 2 Series Special Event: svelate alcune tecnologie del prossimo flaghsip premium realme

Di tangibile del realme GT 2 Pro abbiamo tra le mani solo un render rubato e l'annuncio dell'uso del Snapdragon 8 Gen 1 con le relative caratteristiche, ma se non altro oggi realme ha svelato tre tecnologie che troveremo nel suo nuovo flagship, il primo modello per il segmento premium di una compagnia che è passata dall'essere un inseguitore all'essere nella classifica dei 6 protagonisti di punta del settore smartphone. Da qui un impegno verso l'innovazione ancora maggiore con un modello ormai prossimo alla presentazione ufficiale, presumibilmente fissata per il CES, e che promette novità assolute in termini di materiali, design, comparto fotografico e connettività.

Un render del realme GT 2 Pro emerso in rete qualche tempo fa

Andando a ritroso rispetto alla tabella di marcia dell'evento online di realme, partiamo dalla connettività che promette davvero grandi cose grazie a un array di antenne con tecnologie Ultra-wide Band, Wi-Fi Enhancer e NFC a 360 gradi. Nella sostanza parliamo di ben 12 antenne sparse per tutto il perimetro dello smartphone, in modo da garantire che anche impugnando lo smartphone con due mani, come capita giocando, ci siano antenne completamente libere da ostacoli e destinate a essere sfruttate automaticamente dallo smartphone grazie alla tecnologia HyperSmart Antenna Switching. La promessa è quella di un miglioramento della qualità del segnale di 3 dB per una potenza complessiva quasi doppia che fa il paio con il 20% della stabilità in più in Wi-Fi, supporto di ben 48 tipi di banda in 150 paesi per garantire segnale ovunque e un netto balzo in avanti della tecnologia NFC. Con l'NFC a 360 gradi parliamo infatti di tre antenne che promettono uno scanning NFC più efficiente del 20% su tutti i lati dello smartphone e una superficie di scanning complessiva aumentata del 500% che dovrebbe rendere molto più facile e affidabile qualsivoglia transazione NFC.

In seconda battuta c'è il nuovo comparto fotografico. Purtroppo realme non ha rivelato nulla del sensore o della lente principale, ma ha annunciato alcune funzionalità interessanti tra cui Super Zoom, Starry Mode per fotografare il cielo stellato, Starry Time-lapse per creare time-lapse della volta celeste, Tiltshift Time-lapse per trasformare il mondo in un diorama animato e la prima inquadratura ultra-wide con campo visivo a 150 gradi su smartphone che ha permesso alla compagnia di sviluppare la nuova modalità Fisheye. Tutto il mondo in una sfera quindi, per uno smartphone che in campo fotografico promette ampie possibilità di giocare, creare e sperimentare.

Alcune caratteristiche dello Snapdragon 8 Gen 1

Questo senza perdere d'occhio la sostenibilità, protagonista assoluta del mondo della tecnologia in questa fine del 2021. Da qui l'uso del primo materiale bio-based in uno smartphone che dovrebbe garantire una riduzione della produzione di plastica equivalente a 3.5 milioni di bottiglie d'acqua per 1 milione di modelli prodotti, questo anche grazie alla quasi totale eliminazione della plastica dalla confezione, con un passaggio dal 21.7% dei modelli precedenti al solo 0.3% per la scatola del realme GT 2 Pro. Da notare inoltre uso di inchiostro biodegradabile a base soia, copertura in vetro laccato o cuoio vegano per lo chassis e certificazioni ambientali assortite. Ma si è parlato anche di design, ancora una volta realizzato in collaborazione con Naoto Fukasava in funzione di un look chiamato Paper Tech Master Design. Anche in questo caso si parla di una prima assoluta, ma per scoprire di cosa si tratta effettivamente siamo costretti ad aspettare l'ormai imminente annuncio ufficiale.