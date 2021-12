PlayStation Store: Praey for the Gods e Among Us

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store ha visto l'arrivo a sorpresa di Praey for the Gods, l'action adventure ispirato in maniera palese al classico Shadow of the Colossus, in cui dovremo appunto affrontare una serie di enormi creature che con la loro stessa esistenza minacciano il mondo in cui viviamo. Riusciremo a portare a termine questa impresa?

Arriva sulla piattaforma digitale Sony anche Among Us, il multiplayer asimmetrico che ha fatto letteralmente furore su PC e mobile grazie al passaparola e ad alcuni celebri streamer che l'hanno portato nelle loro dirette, trasformandolo in uno dei più grandi successi degli ultimi anni. Pronti a scoprire chi è l'impostore?

Fra le altre uscite ci sono la deludente remaster di Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition, l'horror game Five Nights at Freddy's: Security Breach e ben due differenti esperienze in stile metroidvania: Aeterna Noctis, con la sua grafica disegnata a mano, e il tie-in Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth.