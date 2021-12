DNF Duel: trailer presenta la Kunoichi e le sue abilità

Nexon ha pubblicato un trailer di DNF Duel, il nuovo picchiaduro di Neople e Arc System Works basato su Dungeon Fighter Online. Il filmato presenta la Kunoichi, uno dei combattenti che fanno parte del roster del gioco.

Il trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra, ci offre un assaggio delle abilità di questo personaggio, caratterizzato dall'uso di rapide combo a corto e medio raggio con i kunai e l'utilizzo di letali e spettacolari ninjutsu, grazie ai quali può scagliare un tornado di fiamme contro gli avversari o far apparire uno spadone incandescente.

Se ancora non lo avete fatto, avete ancora poche ore per provare la Kunoichi in DNF Duel grazie all'open beta per PS5 e PS4 che si sta svolgendo su PS5 e PS4.

DNF Duel è attualmente in sviluppo per PS5, PS4 e PC. Giusto ieri, Nexon ha annunciato il periodo di pubblicazione del gioco, fissato per l'estate del 2022, con un nuovo trailer che offre una panoramica dei lottatori che fanno parte del roster e delle loro mosse speciali.