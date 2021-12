Resident Evil Village e Metroid Dread i giochi più completati del 2021, per HowLongToBeat

Continuano ad arrivare statistiche da parte di HowLongToBeat, sito dedicato alla raccolta di informazioni sulla durata dei giochi, in base alle quali emerge il fatto che Resident Evil Village e Metroid Dread sono i titoli più completati del 2021 dagli utenti.

Anche in questo caso, come in quello della classifica delle piattaforme più utilizzate, la questione va presa con cautela perché il campione di riferimento è molto ristretto, essendo limitato agli utenti del sito, di per sé nemmeno famosissimo, a dire il vero. Tuttavia, essendo una risorsa particolarmente utilizzata dai "completisti" dei videogiochi, ha comunque una certa rilevanza.

In base ai dati raccolti, dunque, il gioco che risulta più completato dagli utenti è Resident Evil Village, mentre Metroid Dread è secondo, quest'ultimo peraltro presente solo su Nintendo Switch, dunque a quanto pare gli utenti ci si sono messi veramente d'impegno.

A completare la top 5 ci sono poi Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

I giochi più "abbandonati" senza arrivare al completamento vedono invece Valheim in testa, seguito da 12 Minutes, Loop Hero, The Ascent e Outriders. Per quanto riguarda il gioco più lungo, questo risulta essere Pathfinder: Wrath of the Righteus, mentre il gioco più giocato in assoluto sembra essere Forza Horizon 5.