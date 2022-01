Halo Infinite elogiato da Marcus Lehto, creatore della serie: "torna la magia di Halo"

Halo Infinite è stato molto apprezzato da Marcus Lehto, uno dei creatori del primo capitolo e della serie in generale all'interno di Bungie, il quale ha avuto modo di giocare al nuovo titolo e di condividere le proprie impressioni su Twitter, dove ha elogiato 343 Industries per essere riuscita a riportare la magia originale della serie.

"Giù il cappello davanti ai miei amici di 343 Industries", ha scritto Lehto, "La campagna di Halo Infinite riporta la magia di Halo. Mi sto veramente godendo questi momenti in compagnia di Chief!" La cosa ha una notevole importanza se si pensa che Lehto è stato praticamente il lead designer che ha creato il personaggio di Master Chief e uno degli autori dell'intera serie Halo quando era in Bungie.



L'autore si è poi staccato da Bungie e di recente ha creato Disintegration, che si è rivelato un progetto interessante ma senza riuscire a fare breccia sul pubblico, tanto da portare alla chiusura del team.

Proprio in queste settimane è emerso che Lehto è coinvolto nel rilancio generale della serie Battlefield da parte di EA, incaricato di sviluppare contenuti e progetti all'interno della nuova gestione della serie sotto la guida di Vince Zampella.



Da notare che lo sviluppatore ha rilevato però anche qualche problema nella sua esperienza di gioco, in particolare nell'uso della TacMap: "Sto avendo delle difficoltà a distinguere gli obiettivi prioritari sulla mappa, un problema comune o una cosa da OK Boomer?" Ha scritto in un altro messaggio.