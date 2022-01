Samsung Gaming Hub, gioco in streaming o su console con lo stesso controller

Il Samsung Gaming Hub è la nuova interfaccia presentata dall'azienda coreana al CES 2022, che consente fra le altre cose di giocare in streaming oppure su PC e console utilizzando lo stesso controller tramite una specifica tecnologia.

Disponibile su alcuni televisori selezionati, immaginiamo quelli di fascia alta, come il modello a 4K e 144 Hz pensato per il gaming su PC, PS5 e Xbox, Samsung Gaming Hub consentirà di accedere fin da subito alle piattaforme streaming Google Stadia, NVIDIA GeForce NOW e Utomik, nonché di gestire gli ingressi relativi a PC e console.

L'hub verrà inoltre arricchito di nuovi contenuti e funzionalità nel corso del tempo, ma includerà fin da subito un sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per suggerirci nuovi giochi in base ai nostri gusti.

Samsung Gaming Hub, un'immagine dell'interfaccia

Al momento non è dato sapere se il game streaming disponibile sui nuovi televisori Samsung vanterà o meno una qualità a 4K, tuttavia Mike Lucero, direttore della divisione gaming product di Samsung, ha dichiarato che l'azienda sta lavorando con i propri partner per assicurare il miglior servizio possibile.

Esiste infine la possibilità che anche i precedenti modelli di televisori Samung possano supportare il Gaming Hub: "Partiremo con i dispositivi in arrivo nel 2022 ma stiamo lavorando per rendere il Gaming Hub disponibile anche a ulteriori utenti Samsung", ha dichiarato Lucero.