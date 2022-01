Diablo festeggia il 25° anniversario con uno spettacolare trailer

Blizzard ha pubblicato uno spettacolare video celebrativo per il 25° anniversario di Diablo, andato online qualche giorno fa e costituito da un montaggio di scene tratte dalle celebri introduzioni in computer grafica, dal gameplay dei vari capitoli e dalle riprese degli eventi dedicati ai fan.

La compagnia ha dunque deciso di celebrare i 25 anni di Diablo proprio a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, anche se ci sono alcune precisazioni da fare sull'effettivo anniversario della serie: la data ufficiale di uscita dovrebbe infatti essere il 3 gennaio 1997, cosa che rende il vero 25esimo anniversario proprio oggi, 3 gennaio 2022.

Tuttavia, all'epoca era possibile iniziare ad acquistare il gioco anche il 31 dicembre 1996, cosa che ha contribuito a creare questa incertezza sull'uscita originale e la conseguente data esatta dell'anniversario. In ogni caso, quel che è certo è che sono passati 25 anni dall'uscita del primo Diablo ma la serie continua ad essere estremamente rilevante nel panorama videoludico, nonostante le acque problematiche in cui sta navigando Activision Blizzard con le varie cause legate a discriminazioni e abusi nell'ambiente di lavoro.

Questa rilevanza risulta chiara nell'attesa che circonda Diablo IV, di cui attendiamo informazioni e che probabilmente si prenderà ancora un po' di tempo per la lavorazione completa, mentre il secondo capitolo della serie ha recentemente ricevuto una rielaborazione totale in Diablo II Resurrected, che possiamo far rientrare nelle celebrazioni del 25° anniversario della serie in generale.