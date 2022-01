Alienware Concept Nyx è un dispositivo per lo streaming multiplo di giochi

Al CES 2022 attualmente in corso, Alienware ha presentato il suo Concept Nyx, ovvero un dispositivo dedicato allo streaming multiplo di giochi da PC su diversi schermi, al momento ancora allo stato di prototipo e la cui uscita in forma definitiva non è ancora sicura.

Durante la fiera dell'elettronica, il produttore specializzato in PC gaming ha presentato questo strumento che si basa sul software Nyx, consentendo di effettuare uno streaming wireless su vari altri dispositivi a partire da una sorta di server centrale da casa.

Alienware Concept Nyx in azione in un'immagine

Per l'occasione, Alienware ha recuperato il suo prototipo di Concept UFO, ovvero quella sorta di Nintendo Switch in versione PC, per dimostrare il funzionamento di questo nuovo dispositivo.

Da un blocco centrale vengono inviati diversi canali di streaming a bassa latenza, consentendo in questo modo di mantenere diversi giochi in corso contemporaneamente su diversi schermi, o anche su un unico schermo condiviso, consentendone l'utilizzo a diversi giocatori su differenti titoli.

Non sappiamo esattamente quanto questa soluzione possa essere utile, ma forse in luoghi in cui si trovano insieme più utenti interessati a portare avanti giochi differenti può avere senso. C'è da dire che, rispetto a Google Stadia e Amazon Luna, Concept Nyx sembra impostato per accedere a una libreria di giochi PC che si possiedono già, ovvero con una soluzione simile a quella vista per Nvidia GeForce Now. Non c'è ancora certezza su un'effettiva distribuzione di questo sistema sul mercato, per il momento si tratta solo di un concept.