Samsung, primo televisore 4K a 144 Hz per il gaming su PC, PS5 e Xbox al CES 2022

Samsung ha annunciato al CES 2022 il primo televisore 4K e 144 Hz per il gaming su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il modello appartiene alla linea Neo QLED e utilizza una tecnologia Mini LED.

A qualche giorno dalla presentazione dell'SSD PCIe 5.0 con velocità doppia rispetto a PS5, Samsung ha dunque ribadito la propria considerazione per i videogiocatori con un dispositivo in grado di soddisfare anche le esigenze più estreme in fatto di risoluzione e frequenza di aggiornamento.

Dotato di Shape Adaptive Light Control, per il controllo dinamico dell'illuminazione attraverso un'analisi degli oggetti presenti sullo schermo, il televisore Samsung utilizza anche la tecnologia Object Depth Enhancer per una migliore definizione di ciò che si trova sullo sfondo dell'immagine.

Samsung, un salotto equipaggiato con il nuovo televisore Neo QLED a 4K e 144 Hz

Come detto, è tuttavia il refresh rate fino a 144 Hz a definire al meglio il dispositivo, che si pone come uno schermo straordinariamente reattivo per il gaming competitivo su PC o sulle console di nuova generazione, che come sappiamo si spingono fino a 120 Hz.

Non è tutto: i nuovi modelli Samsung sono dotati anche di Gaming Hub, un menu dedicato proprio al gaming che supporta anche il gioco in streaming via cloud attraverso servizi come Google Stadia, NVIDIA GeForce NOW e Utomik già al lancio.