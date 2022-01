Steam Awards 2021, i giochi finalisti: la lista delle nomination per i premi

Gli Steam Awards 2021 hanno finalmente visto l'annuncio di tutti i finalisti: ecco i giochi presenti nelle nomination per i prestigiosi premi che ogni anno vengono assegnati dalla piattaforma digitale Valve.

Steam Awards 2021, i finalisti

Gioco dell'anno

Sarà per il gameplay immersivo, la storia avvincente, i personaggi ben costruiti, il design perfetto o per la modalità multigiocatore così coinvolgente. Qualunque sia il motivo, il vincitore del premio Miglior gioco dell'anno è destinato a diventare subito un classico.



Valheim

New World

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Gioco VR dell'anno

Il gioco VR dell'anno non finge semplicemente di appartenere alla realtà così come la conosciamo. Questo gioco migliora la realtà che ci circonda, sfruttando il mezzo della realtà virtuale e spingendo i confini del regno virtuale.



Sniper Elite VR

Cooking Simulator VR

Medal of Honor: Above and Beyond

I Expect You to Die 2

Blair Witch VR Edition

Atto d'Amore

Questo gioco è stato rilasciato già da un po'. È passato molto tempo da quando gli sviluppatori hanno svelato per la prima volta il frutto del loro lavoro, ma nonostante ciò continuano a supportare e a prendersi cura della loro creazione, proprio come dei bravi genitori. Anche dopo tutti questi anni, il gioco in questione continua a essere aggiornato con dei nuovi contenuti.



Dota 2

Terraria

Rust

No Man's Sky

Apex Legends

Meglio in Compagnia

Esistono dei giochi che non rendono al massimo quando li giochi da solo. Forse hai bisogno di un amico che ti guardi le spalle, o di un amico da accoltellare alle spalle. In ogni caso, il divertimento attende chi raduna gli amici per giocare insieme a questi titoli.



Valheim

Back 4 Blood

Halo Infinite

It Takes Two

Crab Game

Miglior Stile Grafico

Lo stile visivo non punta alla fedeltà grafica del mondo reale (benché questo sia un nobile scopo), ma piuttosto descrive aspetti e contenuti che pervadono un intero gioco.



Psychonauts 2

Subnautica: Below Zero

Little Nightmares 2

Bright Memory: Infinite

Forza Horizon 5

Gameplay più Innovativo

Gli sviluppatori di questo gioco sono in prima linea nella sperimentazione creativa e portano una ventata d'aria fresca e sorprese stupefacenti. Questo gioco ha deliziato, ispirato e divertito con delle novità mai viste prima.



Inscryption

Twelve Minutes

Moncage

Deathloop

Loop Hero

Miglior Gioco in cui Fai Pena

Questo è il gioco che premia la tenacia e non è per i deboli di cuore. È il gioco più difficile che abbiamo mai amato.



World War Z: Aftermath

Naraka: Bladepoint

Nioh 2

Age of Empires 4

Battlefield 2042

Miglior Colonna Sonora

Ci uniamo al coro per riconoscere questo gioco per la sua eccezionale colonna sonora, la migliore in assoluto!



Marvel's Guardians of the Galaxy

NieR Replicant ver. 1.22474487139...

Persona 5 Strikers

Guilty Gear: Strive

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

Miglior Gioco dalla Trama Profonda

Ci sono giorni in cui soltanto un gioco carico di narrativa coglie nel segno e ci dà la carica. È coinvolgente come una soap opera e perfettamente calibrato come una sceneggiatura televisiva di qualità. Complimenti per averci fatto provare delle sensazioni forti!



Life is Strange: True Colors

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Days Gone

Mass Effect Legendary Edition

Meritato Relax

Questo gioco è la cura per una giornata impegnativa. Scorrevole e rilassante, ti farà dimenticare le preoccupazioni e i problemi. Sarà il tuo momento zen.



Unpacking

Potion Craft

Farming Simulator 22

Townscaper

Dorf Romantik

Nonostante le polemiche, Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più venduti e giocati su Steam nel 2021, e infatti compare in diverse categorie in questa lista dei finalisti per gli Steam Awards. La versione PC del gioco, del resto, non ha avuto minimamente i problemi che hanno riguardato invece l'edizione console.

Nomination multiple anche per Resident Evil Village, già premiato come gioco dell'anno ai Golden Joystick Awards 2021, e per Forza Horizon 5, il titolo con i voti più alti del 2021 su Metacritic. Entrambi figurano fra i prodotti votabili come gioco dell'anno.

A tal proposito, è possibile votare i vostri giochi preferiti per gli Steam Awards 2021 visitando questa pagina fino al 3 gennaio.