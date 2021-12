Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più venduti e giocati su Steam nel 2021

Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più venduti e più giocati su Steam nel corso del 2021, nonostante le ben note polemiche sui bug, i glitch e le performance che hanno tuttavia riguardato soprattutto la versione console dell'action RPG di CD Projekt RED.

Ieri abbiamo riportato la lista dei giochi di maggior successo su Steam nel 2021, e Cyberpunk 2077 figura sia nell'elenco dei titoli più giocati sia in quello dei titoli più venduti, in questo caso finendo nella categoria argento insieme a prodotti come Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition e Age of Empires 4.

In effetti le vendite di Cyberpunk 2077 sono state inferiori alle aspettative, ma in ogni caso piuttosto consistenti se consideriamo che solo con i preorder il team polacco ha superato parecchi concorrenti di valore.

Peraltro nella categoria dei più giocati di Steam sono finiti unicamente quei titoli in grado di totalizzare oltre 200.000 giocatori in contemporanea, anche questo un traguardo tutt'altro che disprezzabile per Cyberpunk 2077.

Insomma, volendo essere spiritosi si potrebbe parlare del fail di maggior successo di sempre, ma è chiaro che la situazione non si presta a una lettura superficiale ed è soprattutto fra gli utenti console che si registrano ad oggi le maggiori polemiche.

Vedremo se i promessi upgrade per PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, rinviati al 2022, riusciranno a risolvere quello che si pone attualmente come un problema di fiducia e stima nei confronti del team.