Oxenfree 2: Lost Signals, data di uscita svelata dal PlayStation Database?

PlayStation Database potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita di Oxenfree 2: Lost Signals. A quanto pare la nuova avventura di Night Schools Studios dovrebbe arrivare su PC e console l'8 febbraio 2022.

Oltre a Oxenfree 2, di recente il PlayStation Database potrebbe aver svelato con largo anticipo anche le date di lancio di Sonic Frontiers e God of War Ragnarok. Anche in questo caso tuttavia l'indiscrezione è da prendere con le pinze, dato che potrebbe trattarsi semplicemente di una data "placeholder". Detto questo, febbraio non è poi così lontano, quindi un possibile annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

Oxenfree 2: Lost Signals è attualmente in sviluppo per PS5, PS4, Nintendo Switch e PC. Il gioco è ambientato cinque anni dopo il primo capitolo. Vestiremo i panni di Riley, che ritorna alla propria città natale, Camena, per investigare una serie di misteriosi segnali radio. Ciò che scoprirà sarà molto più di quanto si sarebbe aspettata.

Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di guadare il trailer d'annuncio di Oxenfree 2: Lost Signals presentato in occasione del Nintendo Direct dello scorso aprile.