Horizon Forbidden West, copia pre-gold trafugata: rischio spoiler sui social

Sembra che una copia pre-gold di Horizon Forbidden West sia stata trafugata, probabilmente su di una PS4 con jailbreak in Russia, ed esiste dunque un concreto rischio spoiler da qui al lancio del gioco.

Mancando ancora oltre un mese all'uscita del nuovo capitolo della serie targata Guerrilla Games, la situazione appare terribilmente simile a quella del leak clamoroso di The Last of Us 2, che diede origine a svariate anticipazioni sulla campagna che invasero i social e YouTube, rovinando a moltissimi giocatori il piacere di scoprire da soli cosa sarebbe successo.

Per il momento circolano soltanto le due immagini che potete vedere qui sotto e che non rappresentano uno spoiler rispetto ai contenuti del gioco, ma evidenziano l'interfaccia in russo e confermano la qualità della versione PS4.

Purtroppo non sappiamo come evolverà la situazione: è possibile che Sony si muova con grande determinazione e rapidamente per individuare gli autori del leak e stoppare sul nascere una fuga di materiali e informazioni che potrebbe danneggiare il lancio di Horizon Forbidden West.

Tuttavia la natura stessa della falla e il territorio in cui è approdato il gioco potrebbe rendere più complicato contrastare il fenomeno. Come da tradizione, la raccomandazione è sempre la stessa: attenzione sui social e nella home di YouTube.