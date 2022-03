Spider-Man, il cosplay di Mary Jane da Kalinka Fox cita il fumetto

Kalinka Fox ha dedicato il suo ultimo cosplay a Mary Jane Watson, la fidanzata storica di Peter Parker / Spider-Man creata da Stan Lee e John Romita Sr. nel giugno del 1965.

Capelli rossi, occhi verdi (li avete visti, sì?) e una spruzzatina di lentiggini tramite makeup, la Mary Jane di Kalinka si presenta con una frase tratta proprio della prima apparizione del personaggio: "Ammettilo, Tigrotto. Hai appena fatto centro!"

La maglietta con il volto di Spider-Man non appartiene però all'estetica classica di MJ, bensì a una celebre cover realizzata da J. Scott Campbell, che gli appassionati ricordano anche per via della "correzione" che il disegnatore ha dovuto apportare alla posizione della ragazza sul divano.

Come sapete, Mary Jane ha avuto diverse interpretazioni sia nei fumetti che al di fuori di essi, sebbene la più destabilizzante sia stata la versione di Zendaya nella saga cinematografica con Tom Holland, sostanzialmente distante rispetto al design tradizionale.