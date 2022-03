Apple, iPad Pro con chip M2 in arrivo questo autunno per Bloomberg

Apple potrebbe lanciare un iPad Pro equipaggiato con un potente chip M2 questo autunno, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto Mark Gurman su Bloomberg.

A pochi giorni dalla presentazione della quinta generazione di iPad Air con chip M1, la versione più sofisticata e costosa del tablet della casa di Cupertino è dunque destinata a ricevere finalmente un aggiornamento sostanziale: l'ultimo è avvenuto nel 2018.

Secondo Gurman, il nuovo iPad Pro vanterà anche una scocca con parte posteriore in vetro per la ricarica wireless, sebbene a tal proposito i rumor siano contrastanti: alcuni parlano di un fondo in alluminio con il solo logo Apple in vetro.

Per quanto riguarda il chip M2, non c'è ancora stato un annuncio ufficiale e dunque possiamo basarci unicamente su alcune voci che parlano di una potenza leggermente superiore rispetto all'M1 e la medesima architettura a otto core.

Gurman sostiene che l'M2 troverà posto non solo sul prossimo iPad Pro, ma anche sui nuovi MacBook Pro da 13 pollici, Mac Mini e iMac da 24 pollici, che si vocifera verranno lanciati sul mercato entro la fine dell'anno.