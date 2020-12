Ellen Page ora è Elliot Page, l'attore annuncia di essere transgender

Ellen Page ha annunciato di essere transgender, quindi da ora vuole essere chiamata Elliot Page. L'attore è famoso anche nel mondo dei videogiochi, dove ha recitato nel ruolo della protagonista Jodie Holmes in Beyond: Due Anime di Quantic Dream, insieme a Willem Dafoe.

Page è attualmente impegnato nella serie Umbrella Academy, ma il suo curriculum vanta una lunga serie di successi, tra i quali Juno, Inception, X-Men Conflitto Finale e tanti altri ancora. Leggiamo il suo messaggio condiviso via social network:

Page: "Ciao amici, voglio condividere con voi che sono un trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome e Elliot. Sono fortunato a poterlo scrivere. A essere qui. A essere arrivato a questo punto della mia vita. Sento un'immensa gratitudine per quelli che mi hanno supportato in questa avventura. Non vedo l'ora di iniziare a esprimere quanto sia bello riuscire finalmente ad amare ciò che sono al punto da cercare il vero me stesso. Sono stato ispirato da così tante persone della comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il vostro instancabile lavoro per rendere questo mondo un posto più inclusivo e compassionevole. Farò di tutto e continuerò a sforzarmi per avere una società più equa e solidale. Amo essere un trans. E amo essere un queer. E più mi avvicino a me stesso abbracciando ciò che sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più voglio sforzarmi. Per tutti i trans che hanno a che fare tutti i giorni con maltrattamenti, disgusto di sé, abusi e minacce di violenza: vi vedo, vi amo e farò tutto ciò che posso per cambiare questo mondo in meglio."