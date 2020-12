Empire of Sin: trailer di lancio per l'XCOM ai tempi del proibizionismo

Paradox Interactive ha pubblicato il trailer di lancio di Empire of Sin, il nuovo gioco di Romero, il leggendario game designer di Doom e Quake. In questa occasione Romero si mette alla prova con uno strategico a turni che ricorda un XCOM ambientato ai tempi del proibizionismo, con protagonisti tutti i più famosi gangster della storia.

Nonostante le premesse, Empire of Sin sta ricevendo voti molto contrastanti dalla stampa internazionale.

Questo gioco incentrato sui personaggi e ispirato ai noir permette ai giocatori di immergersi nello sfarzo e nel glamour dei ruggenti anni '20, il tutto mentre lavorano dietro le quinte nel duro ventre del crimine organizzato. Il compito del giocatore sarà quello di incantare e intimidire gli avversari per farsi strada verso la cima del potere e fare tutto il necessario per rimanere lì.

Il gameplay di Empire of Sin è strutturato attorno a tre pilastri:

Roleplay : Scegli uno dei quattordici boss unici basati su gangster immaginari e del mondo reale, quindi parti per costruire e gestire il tuo impero criminale nella famigerata era del proibizionismo di Chicago. Scegli Al Capone o Goldie Garneau e manda il resto della malavita di Chicago a dormire con i pesci!

: Scegli uno dei quattordici boss unici basati su gangster immaginari e del mondo reale, quindi parti per costruire e gestire il tuo impero criminale nella famigerata era del proibizionismo di Chicago. Scegli Al Capone o Goldie Garneau e manda il resto della malavita di Chicago a dormire con i pesci! Empire Management : Costruisci il tuo Empire of Sin e gestisci l'economia della malavita di Chicago con saggezza commerciale, brutalità o notorietà a livello cittadino. Gestisci strategicamente i tuoi stabilimenti come speakeasies, catene di approvvigionamento, casinò e altro ancora.

: Costruisci il tuo Empire of Sin e gestisci l'economia della malavita di Chicago con saggezza commerciale, brutalità o notorietà a livello cittadino. Gestisci strategicamente i tuoi stabilimenti come speakeasies, catene di approvvigionamento, casinò e altro ancora. Combattimenti a turni: Metti insieme una banda di assassini dagli oltre cinquanta gangster reclutabili di Empire of Sin e lanciali in un combattimento a turni per difendere ed espandere il tuo territorio o invia un messaggio alle gang avversarie.

"Empire of Sin è un lavoro pieno d'amore, un gioco che volevo realizzare da 20 anni", ha affermato Brenda Romero, game director presso Romero Games. "Se i giochi riguardano la realizzazione dei desideri, chiunque abbia mai desiderato di gestire un impero criminale è pronto per questa titolo. Abbiamo progettato il gioco per metterti nel bel mezzo dell'azione, proprio all'inizio del Proibizionismo. Inutile dirlo, ma lo dirò: il team di Empire of Sin non vede l'ora che i giocatori si immergano in questo gioco."

"Empire of Sin è il cocktail perfetto per i videogiochi: fonde insieme la strategia e il gameplay gestionale per cui Paradox è noto con nuovi sapori come il combattimento a turni, il tutto ambientato nel mondo meticolosamente ricreato della Chicago degli anni '20", ha affermato Ebba Ljungerud, CEO di Paradox. "Portare questo ambizioso progetto al traguardo è stata una meravigliosa impresa con Romero Games e siamo entusiasti che da oggi i giocatori possano compiere i primi passi nel proibizionismo!"