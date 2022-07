Sea of Stars: annunciate le versioni PS5 e PS4 con un trailer

Sabotage Studio ha annunciato che Sea of Stars arriverà anche su PS5 e PS4, oltre che su Nintendo Switch e PC (via Steam) nel 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra e una serie di nuovi dettagli riportati sulle pagine del PlayStation Blog, che abbiamo riportato di seguito.

Sea of Stars è un GDR a turni dall'impostazione classica, nonché prequel di The Messenger (che invece era un metroidvania). Il gioco racconta la storia di due Children of the Solstice capaci di combinare i poteri del Sole e della Luna per utilizzare la magia dell'Eclisse. Sono loro gli unici in grado di distruggere i mostri creati dal malvagio alchimista conosciuto come il Fleshmancer.

Thierry Bolanger, creative director di Sabotage, ha spiegato che Sea of Stars, nonostante si ispiri ai classici del genere, prenderà la distanza su alcuni elementi. Ad esempio le transizioni dalla navigazione del mondo di gioco ai combattimenti saranno fluide, non ci saranno incontri casuali e il grinding non sarà necessario. Tramite il PlayStation Blog sono stati svelati anche una serie di particolari legati ai combattimenti, che abbiamo riportato di seguito:

Gioco a turni autentico: In Sea of Stars, il combattimento è esclusivamente a turni senza alcuna barra temporale, evitando così la pressione e consentendo al giocatore di prendere decisioni con i propri tempi. Ciascuno dei 6 personaggi giocabili è dotato di un piccolo kit di 4 incantesimi/abilità che provocano diversi tipi di danni e schemi, che possono essere combinati con le mosse degli altri personaggi.

I MP hanno una capacità molto bassa, ma si rigenerano con gli attacchi normali, creando un flusso che prevede l'uso di magia durante i combattimenti regolari, mentre gli incantesimi più grandi e potenti dovranno essere usati insieme agli attacchi normali quando combatti contro un boss.

L'assenza di incontri casuali significa che ogni combattimento è progettato manualmente per offrire un pattern unico di nemici che può essere analizzato e ottimizzato dal saggio Guerriero del Solstizio, mentre le altre funzionalità di combattimento si fondono in una danza di utilità e danni.

Lucchetti: I nemici che hanno la possibilità di lanciare incantesimi o usare abilità speciali sono visualizzati con una barra con dei lucchetti, ognuno dei quali raffigura un tipo di danno specifico. Se rompi i lucchetti rendi più debole la prossima mossa del nemico, e se li rompi tutti l'annulli del tutto.

Ciascuno dei 6 personaggi giocabili può infliggere uno o due tipi di danno in maniera efficace, con l'ulteriore supporto del kit di abilità/incantesimi con schemi variabili (come AoE o colpi molteplici).

Colpi a tempo: Per rendere i combattimenti a turni ancora più coinvolgenti, premi il tasto azione sincronizzandoti con le animazioni e aumenta la potenza del danno inflitto riducendo, al contempo, il danno subito.

In pratica, il risultato di ogni azione di combattimento può essere influenzato premendo il tasto al momento giusto, sia che si tratti di far rimbalzare un proiettile lunare avanti e indietro, di bloccare attacchi nemici o di recuperare uno spuntino migliore nello zaino.

Combo: Tutte le azioni di combattimento permettono di accumulare energia che alla fine si trasforma in punti combo, che a loro volta possono essere utilizzati per eseguire attacchi doppi, combinando gli schemi e i tipi di danni di entrambi i personaggi.

I punti combo sono l'unico prezzo da pagare (nessun MP) e, in ogni caso, vengono azzerati al termine del combattimento, quindi possono essere spesi senza alcun rimorso!

Potenziamento: Gli attacchi normali generano "live mana", che possono essere assorbiti da qualsiasi personaggio giocabile nel caso in cui avesse bisogno di un piccolo aiuto. Puoi accumulare fino a tre potenziamenti, ciascuno dei quali renderà più potente una parte del successivo attacco magico di un personaggio. Questo può essere utile quando vuoi usare il danno magico unico di un certo personaggio che ha finito i MP.

Hotswap senza conseguenze: Anche se al momento del combattimento sullo schermo ci sono massimo tre personaggi, potrai cambiare personaggio con quelli non in gioco a tuo piacimento e senza alcun costo. Non perderai nemmeno un turno!