Mafia 4: personaggi, ambientazione e periodo storico svelati da un leak

Spuntano online, tramite un leak, i primi dettagli dedicati a Mafia 4, nuovo capitolo della serie di 2K e Hangar Games che, ad oggi, non è ancora stato annunciato ufficialmente. Secondo precedenti rumor, il gioco è in sviluppo, però, e con questo nuovo leak abbiamo modo di scoprire i personaggi, l'ambientazione e il periodo storico.

Il leak afferma che in Mafia 4 ci sarà un poliziotto corrotto e un giudice che cerca di mettere fine al potere della mafia. Il primo, Hain, si ritrova coinvolto nel mondo del crimine tramite una giro di scommesse illegali. La trama non sarà completamente lineare in quanto il giocatore può decidere se proseguire la vita da criminale oppure se mettere fine alle associazioni malavitose del gioco. Il rumor non parla di finali multipli, ma sarebbero in linea con l'idea di decidere come far avanzare la trama. Potremo però giocare anche nei panni del giudice, con missioni basate su dei processi contro i mafiosi.

Mafia Definitive Edition

Secondo quanto rivelato, Mafia 4 avrà luogo in più città, comprese Lost Heaven e Saint Fortuna, e in un periodo di tempo che dagli anni 40 agli anni 80. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo fino a questo momento.

Come sempre vi ricordiamo che parliamo di un rumor, non di informazioni ufficiali. La fonte è anonima e afferma di aver ottenuto questi dettagli tramite persone interne all'ESRB (ente di classificazione, come il nostro PEGI). Considerando che il gioco non è nemmeno stato annunciato, è strano che l'ESRB abbia accesso a tutti questi dettagli. In generale, inoltre, i leak pieni di informazioni come questo vanno presi con cautela. Non possiamo però smentire in modo ufficiale quanto riportato.

Una cosa è certa, Mafia 4 è in cima alla lista di molti fan, soprattutto dopo l'ottimo lavoro fatto con Mafia Definitive Edition.