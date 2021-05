Epic Games Store: giochi Microsoft e Nintendo in esclusiva? La società ci ha pensato

Il processo tra Apple ed Epic Games va avanti e ci permette di ottenere nuove informazioni. Tramite un documento, abbiamo avuto modo di scoprire che Epic Games ha fatto una grossa offerta a Sony PlayStation per poter pubblicare in esclusiva i giochi first-party. Dallo stesso documento abbiamo anche modo di scoprire che Epic Games Store ha anche pensato di ottenere l'esclusiva sui giochi Microsoft e Nintendo!

Per quanto riguarda Microsoft, il documento dell'Epic Games Store riporta che la compagnia "sta aprendo le conversazioni", ma non sappiamo a quale periodo si faccia riferimento. Epic Games non era però convinta di farcela, visto che nel documento scrive che "il capo del Game Pass PC è contrario a quello che stiamo facendo" e che "stanno facendo offerte che vanno contro di noi a livello di contenuti". Inoltre, viene detto che "Phil [Spencer] si sta incontrando con Gabe [Newell] presso Valve occasionalmente".

Super Mario Odyssey su PC? Riuscite a immaginarlo?

Per quanto riguarda l'idea di ottenere l'accesso a una versione PC delle esclusive Nintendo... be', persino Epic Games lo definisce "uno sparo alla luna", ovvero qualcosa di impossibile. Il documento afferma esplicitamente che "la storia della compagnia [Nintendo] ci dice che questa possibilità non può esistere". Pur avendolo preso in considerazione, infatti, Epic Games non ha nemmeno provato a dare il via alla conversazione con Nintendo.

Come detto, Epic Games aveva fatto un'ottima offerta a Sony PlayStation, ovvero un minimo di 200 milioni di dollari!