Fortnite: dove trovare la Lama Cinetica e come funziona

Tra le varie novità introdotte in Fortnite Stagione 2 Capitolo 4 c'è anche la Lama Cinetica , un'arma per i combattimenti a corto raggio che ricorda una katana giapponese, in grado di sferrare poderosi fendenti e di far balzare all'indietro i nemici colpiti. Ecco dove potrete trovarla e come utilizzarla.

Abbiamo indicato i punti in cui è possibile trovare una Lama Cinetica in Fortnite Stagione 2 Capitolo 4 nella mappa qui sopra . Come potete vedere, si trovano tutti nella parte sudest dell'isola, intorno alla Mega City introdotta in questa stagione. La maggior parte si trova all'interno degli edifici dei maggiori punti di interesse, mentre all'interno di piccoli spiazzi circolari, come quello poco più a nord di Mega City nell'immagine qui sotto, dove troverete anche uno dei 12 NPC della Stagione 2 Capitolo 4 .

La Lama Cinetica è un arma Epica (color viola) e come le normali bocche da fuoco di Fortnite si può trovare casualmente a terra, nei forzieri e nei Vault. Tuttavia se non vi piace fare affidamento sul fattore fortuna, esistono anche dei punti di spawn fissi , in cui troverete questa katana adagiata su un supporto di legno (come nell'immagine qui sotto), pronta per essere brandita.

Come usare la Lama Cinetica

Troverete la Lama Cinetica sopra dei piedistalli di legno

La Lama Cinetica è un'arma melee che dispone di due mosse differenti attivabili tramite i grilletti del vostro controller. Premendo R2 o RT eseguirete l'attacco base, il Fendente di Respinta, che consiste in una serie di attacchi consecutivi che non solo danneggiano il malcapitato di turno ma lo sbalzano anche all'indietro, rendendogli più difficile contrattaccare alla vostra offensiva. Con un po' di furbizia potrete anche sfruttare questa peculiarità per far cadere i nemici da grandi altezze.

La mossa più interessante è tuttavia l'Attacco in Scatto, attivabile con L2 o LT. Attivandola il vostro personaggio si carica per poi eseguire un rapido e poderoso fendente scattando in avanti per alcuni metri. Questo attacco ha tre cariche che si ricaricano nel tempo e non solo risulta utile per cogliere di sorpresa gli avversari ma anche per eseguire rapidi spostamenti, anche a mezz'aria.

Ricordate in ogni caso che la Lama Cinetica è adatta principalmente per gli scontri ravvicinati, quindi vi suggeriamo di portare comunque con voi anche delle bocche da fuoco ideali per gli scontri a medio e lungo raggio. Inoltre, data il peculiare moveset di quest'arma è consigliabile fare un po' di pratica prima di usarla in maniera aggressiva contro gli avversari.