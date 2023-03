Destiny 2, Bungie svela chi ha completato per primo l'incursione "La radice degli incubi"

È attualmente disponibile la nuova incursione di Destiny 2, nota con il nome di "La radice degli incubi". Bungie ha quindi svelato in modo ufficiale quel è il team che ha completato per primo questa sfida: si tratta del clan Team Hard in the Paint.

In qualità di vincitori mondiali, i sei membri della squadra hanno ricevuto la "speciale cintura da primatisti mondiali" e potranno vantarsi di aver completato per primi "La radice degli incubi". Poco sotto potete vedere la cintura ottenuta da quest clan di Destiny 2.

Bungie ricorda anche che tutti i giocatori che saranno in grado di completare "La radice degli incubi" entro il 21 marzo 2023 (precisamente entro le 16:59 ora italiana) avranno modo di ottenere una ricompensa esclusiva: si tratta della giacca de "La radice degli incubi", disponibile tramite il programma Ricompense di Bungie. Coloro che completeranno l'incursione durante la Stagione della Resistenza, inoltre, sbloccheranno l'acquisto della spilla dell'incursione nel Bungie Store.

La cintura de "La radice degli incubi" di Destiny 2

La nuova incursione arriva insieme a Destiny 2: L'Eclissi di cui potete trovare la guida completa qui. Ovviamente vi sono anche molte altre novità che hanno spinto molti giocatori a lanciarsi all'interno del gioco: l'Eclissi ha portato a un nuovo record di utenti su Steam.

Diteci, voi avete già completato l'incursione "La radice degli incubi", oppure avete bisogno di ancora un po' di tempo per impratichirvi?