Destiny 2: L'Eclissi, la guida completa alla nuova espansione

Se invece avete già avuto a che fare con la magia spaziale degli ex sviluppatori di Halo, e avete già affrontato Savathun, la Regina dei Sussurri, allora in questa guida a Destiny 2: L'Eclissi troverete tutto quello che vi serve per rendere la vostra esperienza in compagnia dell'ultima espansione di Destiny 2 la più memorabile possibile; tutto rigorosamente senza spoiler.

L'Eclissi introduce il grande antagonista dell'universo di Destiny, il Testimone , ma i suoi filmati riassuntivi spiegano molto male gli antefatti a chi non si è mai imbattuto nella saga della Luce e dell'Oscurità. La regina dei Sussurri, invece, è stata l'espansione che ha introdotto questo personaggio spiegandone le origini e le motivazioni. Una volta finita quell'esperienza, poi, avrete anche abbastanza attrezzatura e valute per affrontare L'Eclissi a difficoltà più alta accelerando il vostro processo di crescita per arrivare a completare le attività più difficili del gioco: i raid.

Per redigere una guida su come iniziare al meglio la propria esperienza con l'ultima espansione di Destiny 2, L'Eclissi , è necessaria un'importante premessa: se siete nuovi giocatori che, tramite amicizie o grazie ai trailer, state pensando di iniziare la vostra esperienza nello sparatutto Bungie, NON cominciate con L'Eclissi, iniziate dalla Regina dei Sussurri . La campagna dell'ultima espansione di Destiny è divertentissima da giocare ma ha una delle narrative più deludenti e oscure degli ultimi anni, meglio non cominciare da lì se siete alla ricerca di un'esperienza veramente completa.

Sperimentate l'equipaggiamento che funziona per voi, non quello che si dice in rete, perché se vi costringe a snaturare il vostro gioco allora non vale la pena usarlo. Come ogni cosa in Destiny, poi, tutto è più divertente se fatto con degli amici ma questa scelta è puramente legata al fattore intrattenimento perché la difficoltà di gioco si adatta in automatico al numero di membri di una squadra. L'esperienza in solitaria è a tratti faticosa, ma estremamente soddisfacente e vi farà sentire un vero guardiano.

A livello di armamenti vi consigliamo una mitraglietta dal fuoco rapido, meglio se solare, un lanciarazzi per infliggere tanto danno in pochi secondi e un lanciagranate speciale (quelli con le munizioni verdi) meglio se con le granate accecanti. Come classe suggeriamo quella solare se avete problemi a restare in vita o quella ad arco se vi accorgete di non stare facendo abbastanza danno.

La cosa più importante è non lasciarsi spaventare dagli avvisi del gioco: non solo la difficoltà è sempre regolabile , quindi se la sfida dovesse farsi troppo intensa potete sempre abbassarla, ma, soprattutto, nessuno vi corre dietro. Se state leggendo questa guida vuol dire che non siete veterani incalliti che si stanno preparando per la corsa al primato mondiale del nuovo raid quindi il consiglio più importante che possiamo darvi è di godervi l'esperienza. La città cyberpunk di Neomuna, su Nettuno, è uno degli ambienti più innovativi e divertenti da esplorare degli ultimi tempi e le grandi battaglie da film d'azione anni '80 sono tra i momenti più movimentati nella storia di Destiny.

La prima scelta che il gioco vi metterà davanti una volta terminati i filmati di introduzione è se volete o meno affrontare la campagna a difficoltà Leggenda . Questo è uno dei termini chiave de L'Eclissi perché significa che state per iniziare un'esperienza più difficile che metterà alla prova le vostre abilità. A questa difficoltà i nemici saranno più ostici, subiranno meno danni e saranno più aggressivi ma se riuscirete a completarla riceverete un intero set di equipaggiamento di alto livello, un'armatura esotica e dei potenziamenti per la nuova sottoclasse.

Titani e cacciatori meglio che investano sulla sospensione acquistando i frammenti Filo della Mente, Filo della Saggezza, Filo della guardia e Filo della continuità, con i quali moltiplicare le sospensioni delle loro abilità ricevendo anche bonus come la nuova Maglia Intessuta , uno scudo che protegge tutto il corpo tranne la testa. Gli stregoni meglio che investano sui tessutoidi visto che sono l'unica classe in grado di richiamare a sé le creaturine non utilizzate durante un combattimento per scatenarle nel corso del successivo. Per loro i frammenti migliori sono il Filo della Finalità, il Filo della Rinascita, il Filo dell'Evoluzione e il Filo della Propagazione.

La nuova arrivata di quest'ultima espansione è la classe della telascura che la community di Destiny ha eletto come una delle più divertenti a disposizione del nostro arsenale. La campagna (sia a difficoltà normale sia a leggenda) vi insegnerà ad usarla approfondendone le abilità speciali di missione in missione. Una volta terminata l'avventura principale, però, potrete iniziare a sbloccarne i frammenti, delle modifiche passive attorno alle quali ruota la personalizzazione del proprio stile di gioco. Per ottenerli vi servirà una risorsa chiamata "meditazioni sulla telascura" che potrete ricevere da alcune attività specifiche o semplicemente uccidendo i nemici con la nuova classe.

Quando avrete sbloccato ogni frammento e ogni granata da telascura grazie alle meditazioni che abbiamo menzionato prima, poi, potrete iniziare l'Impresa "L'ultimo Filo" per ottenere l'arma da supporto esotica che infligge danni da telascura Ultimo Avvertimento. Come arma principale di tutte queste avventure, poi, vi consigliamo di usare il fucile automatico esotico Tempesta di Argento vivo così mentre le completerete porterete avanti anche la quest per sbloccare e attivare il suo catalizzatore che la trasforma in un'arma da telascura. Una delle gioie più grandi di Destiny 2, poi, sono le missioni segrete : L'Eclissi ne ha una bellissima di cui non spoilereremo nulla se non il punto d'inizio. Recatevi nella Gola della Zona Morta Europea e aguzzate lo sguardo, c'è qualcosa in più a tema Vex che vale la pena investigare.

Se la campagna lascia un po' a desiderare a livello narrativo, lo stesso non si può dire delle missioni esotiche che si rendono disponibili alla fine dell'avventura principale. Non una ma ben quattro armi esotiche vi aspettano alla fine di altrettante storie che approfondiscono ancora di più i retroscena delle vicende della campagna e fanno luce sul passato di Neomuna. Per ottimizzare quei passaggi che richiedono tanto tempo passato tra le attività della nuova destinazione vi consigliamo di portare avanti la missione "Affari in Sospeso" e la serie di avventure che vi fornisce l'Archivista di Neomuna. La prima ha direttamente a che fare con un evento chiave della campagna e vi farà ottenere la mitragliatrice pesante da vuoto Caos Deterministico. La seconda è divisa in quattro parti e vi darà accesso al falcione esotico pesante da stasi Morso invernale.

Come salire di livello in fretta

Per salire di livello in fretta dovrete fare attenzione alle ricompense che dà ciascuna attività guardando la dicitura in basso e facendo attenzione a distinguere "Armamento Potente" e "Armamento di Punta

L'altro obiettivo che tutti si pongono all'inizio di ogni nuova espansione è salire di livello in fretta per poter affrontare lo sfaccettato endgame di Destiny 2. Per inziare con il piede giusto raccomandiamo di affrontare la campagna a difficoltà Leggenda. Se riuscirete a batterla riceverete un'intero set di equipaggiamento al livello 1770: con 10 livelli in più potete già affrontare il raid mentre al 1800 riuscirete a portare a casa i contenuti più ostici come la missione esotica segreta. Per salire di livello dovrete completare per prime le attività che nelle ricompense hanno la dicitura "Armamento Potente", queste sono: completare otto taglie dell'Avanguardia, del Crogiolo (PvP) e di Azzardo, guadagnare reputazione con Nimbus portando a termine eventi su Neomuna e guadagnare reputazione con l'Archivista di Neomuna sconfiggendo nemici nell'evento pubblico sovraccarico terminale.

Tutte queste attività vi porteranno fino al livello 1800, non oltre, per arrivare al massimo consentito da questa stagione di 1810 dovrete iniziare a fare le attività che danno "Armamento di Punta". Raid, segrete ma anche assalti della playlist Cala la Notte e Sfide dell'Eternità, seguite i pallini gialli nella schermata di navigazione e state attenti alle diciture, non potete sbagliare. Una regola non scritta è quella di fare prima le attività delle playlist rituali (avanguardia, crogiolo e azzardo) perché i loro armamenti di punta garantiscono un incremento di livello minore rispetto a quelli di un raid; quindi, farli dopo potrebbe portarvi a non progredire.