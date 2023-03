Inazuma Eleven: Victory Road, il ritorno del GDR calcistico targato Level-5

Il lungo e travagliato sviluppo di Inazuma Eleven: Victory Road sembrerebbe arrivato al punto di svolta, ora che lo sviluppatore Level-5 è tornato sotto i riflettori. La serie è diventata popolare anche dalle nostre parti più per i cartoni animati andati in onda su varie reti televisive, che per i videogiochi pubblicati per Nintendo DS e Nintendo 3DS tra il 2008 e il 2013: dopotutto, stiamo parlando di quello che molti considerano l'Holly e Benji di nuova generazione e che non poteva non avere un certo successo anche e soprattutto in Italia.

Il ritorno di Inazuma Eleven

Inazuma Eleven: Victory Road, la nuova scuola Nagumohara Junior High

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Inazuma Eleven è un GDR nipponico incentrato sul calcio: i combattimenti si svolgono in tempo reale su di un campo a 11 in cui il giocatore controlla una squadra di personaggi contraddistinti da statistiche e abilità, persino da attacchi speciali esageratamente spettacolari. Le storie sono spesso stravaganti, per usare un eufemismo, e anche un po' puerili, ma caratterizzate da un'ingenuità tutta giapponese che riesce a essere irresistibile.

Victory Road è un ottimo punto d'inizio per chi è a digiuno di Inazuma Eleven: racconta una storia completamente inedita, incentrata su un protagonista che si chiama Unmei Sasanami, il quale ha vissuto un trauma che lo ha allontanato dal calcio. Il suo ingresso alla Nagumohara Junior High lo riavvicinerà allo sport, grazie ai compagni di scuola e a un giovane campione di calcio di nome Haru Endo. Insieme ai suoi amici, Unmei cercherà di rimettere insieme la squadra del liceo per trionfare e probabilmente salvare il mondo da qualche assurda minaccia col potere del calcio. No, davvero, Inazuma Eleven funziona così.

Come dicevamo più sopra, Victory Road è figlio di uno sviluppo particolarmente complicato, tant'è che è andato a sostituire Inazuma Eleven: Ares, un titolo annunciato nel 2016 che avrebbe dovuto accompagnare l'uscita dell'omonima serie animata - ambientata, peraltro, in un universo parallelo alla continuità narrativa dei precedenti Inazuma Eleven - ma col tempo si è concluso quell'anime, ne è cominciato un altro e si è concluso pure quello, e così alla fine Level-5 ha proprio cancellato il gioco precedente, trasformandolo nel qui presente Victory Road dopo averlo inizialmente battezzato Great Road. C'è da dire che il CEO di Level-5, Akihiro Hino, ha tenuto i fan aggiornati per tutto questo tempo e il trailer mostrato nel corso del recente LEVEL5 VISION 2023 sembrerebbe aver confermato le sue anticipazioni dei mesi scorsi.

Uno dei nodi che i ragazzi di Fukuoka avrebbero dovuto sciogliere, per esempio, riguardava il sistema di controllo, perché gli Inazuma Eleven storici sulle console portatili Nintendo si giocavano col pennino via touch screen: una soluzione che sembrava impraticabile su Nintendo Switch, ma che a Level-5 sembrerebbero aver aggirato con la cosiddetta Free Soccer Interface che in italiano si chiamerà probabilmente in un altro modo.

Inazuma Eleven: Victory Road, combattimenti GDR a colpi di pallone da calcio

Sembra che il gioco permetterà di personalizzare ampiamente il sistema di controllo, scegliendo per esempio se premere i tasti o ricorrere al touch screen o a una combinazione di entrambe le soluzioni. Inoltre, giocando in modalità portatile, sarà possibile ruotare Switch per visualizzare il campo da calcio in verticale: Level-5 mira a concedere la libertà di giocare nel modo che si preferisce, combinando le diverse soluzioni ideate negli anni tra gli Inazuma Eleven portatili e lo spin-off Strikers per Nintendo Wii.

Non sappiamo molto altro sul gameplay vero e proprio, anche se ci possiamo aspettare una dinamica molto simile a quella dei precedenti Inazuma Eleven: sicuramente potremo esplorare la scuola e le zone limitrofe, completando missioni principali e secondarie mentre affrontiamo le piccole squadre da calcio in combattimenti all'ultimo goal che richiedono un minimo di strategia e pianificazione. Abbiamo avuto l'impressione, però, che Level-5 abbia rallentato fortemente la velocità dell'azione sul campo, anche se non possiamo escludere che sia stata implementata una velocità regolabile come succede in molti giochi recenti. In ogni caso, bisognerà indirizzare i personaggi sul campo e reagire con prontezza ai movimenti e alle azioni degli avversari, scegliendo quella più opportuna per superarli e segnare in porta: per questo motivo è stata implementata la cosiddetta Quick Action, cioè una funzionalità che permette di associare alcune tecniche ai tasti come fossero scorciatoie.

Inazuma Eleven: Victory Road, un'immagine della modalità Chronicle

Sappiamo qualcosa di più sulla struttura del gioco, che si dividerà in due modalità: Storia e Chronicle. La prima sarà la canonica campagna di cui abbiamo già parlato, mentre la modalità Chronicle sembrerebbe essere ancora più interessante. In pratica, a bordo di un bizzarro furgone chiamato Inazuma V Caravan, potremo viaggiare nel tempo e nello spazio per incontrare ogni singolo personaggio comparso anche soltanto di striscio nei diversi Inazuma Eleven, a cominciare ovviamente da Mark Evans.

A detta di Level-5, stiamo parlando di oltre 4500 personaggi giocabili che potremo sfidare e annettere alla nostra squadra in una schermata chiamata Player Universe: qui comporremo delle costellazioni combinando le Bond Stars che rappresentano i vari personaggi. Dopodiché, il limite è solo la fantasia, perché si potrà formare la squadra che si preferisce e sfoggiarla in modalità multigiocatore nella cosiddetta Bond Alley.

Inazuma Eleven: Victory Road, le tecniche speciali sono assurde come al solito

I fan di Inazuma Eleven, insomma, dovrebbero tenere assolutamente d'occhio quello che sembrerebbe essere il gioiello della corona della serie Level-5. Anche visivamente Victory Road ci sembra nettamente migliorato rispetto alle prime immagini mostrate in precedenza: le proporzioni sono molto più realistiche rispetto al passato, tutto sembra coloratissimo e definito, e le animazioni, specialmente durante le tecniche speciali, sono esageratamente spettacolari come di consueto. Hino ha anche anticipato una quantità di intermezzi animati - realizzati da studio MAPPA - senza precedenti, che serviranno a impreziosire i momenti più importanti della storia. Non abbiamo ancora una data di uscita precisa per Victory Road, che dovrebbe uscire nel corso dell'anno, ma ovviamente torneremo a parlarne: restate sintonizzati.