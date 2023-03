Mato Anomalies, trailer di lancio su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Mato Anomalies è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Arrowiz e Prime Matter, che hanno anche realizzato un interessante video musicale.

Come ricorderete, abbiamo provato Mato Anomalies lo scorso ottobre, trovandolo non al passo coi tempi dal punto di vista tecnico ma sicuramente in grado di proporre alcune idee interessanti, fra cui un livello di sfida non banale per quanto concerne i combattimenti.

RPG a turni in stile anime, il titolo di Arrowiz ci proietta nella città neo-noir di Mato per raccontare le vicende del detective Doe e dell'esorcista Gram, determinati a contrastare le forze oscure che vogliono impossessarsi di questo luogo e che tramano nell'ombra in attesa di colpire.

La presenza di due diversi protagonisti ha delle influenze dirette sul gameplay, che prevede fasi distinte a seconda del personaggio che stiamo controllando in quel momento, mentre cerchiamo indizi oppure affrontiamo le creature demoniache ottenendo in cambio ricompense preziose per proseguire nella storia.