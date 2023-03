MAR10 Day, Nintendo festeggia oggi Mario, il suo personaggio più iconico

Nintendo ha eletto il 10 marzo come il MAR10 Day, ossia il giorno per festeggiare Mario, il suo personaggio più iconico, a cui deve gran parte della sua fortuna. Immaginiamo che Mario non abbia bisogno di presentazioni da queste parti.

Nintendo ne ha approfittato anche per ricordarci che il 5 aprile sarà lanciato nelle sale Super Mario Bros. Il Film, di cui ieri sera è stato pubblicato il trailer finale.

Con i suoi baffoni, la salopette e il cappello rosso, Super Mario è uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludico e una vera e propria icona riconosciuta da chiunque: a partire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso sia come comparsa sia come protagonista in centinaia di videogiochi e non solo!, ci ricorda il comunicato ufficiale, che poi illustra tutte le iniziative intraprese da Nintendo lungo il mese di marzo per il MAR10 Day, a cominciare da un bundle di Nintendo Switch dedicato, passando per i nuovo contenuti di Mario Kart 8 Deluxe, per arrivare al nuovo parco a tema.

La copertina del MAR10 Day