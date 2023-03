Road 96: Mile 0, un nuovo trailer mostra la nuova avventura on the road per PC, PlayStation e Xbox

DigixArt è tornare a mostrare Road 96: Mile 0 con un nuovo trailer, pubblicato in occasione della cerimonia dei Pégases. Per chi non lo conoscesse, è il prequel di Road 96, avventura on the road che si è rivelata un grande successo.

Il video presenta i due protagonisti, Zoe e Kaito, e il particolare miscuglio tra avventura narrativa e gioco ritmico che forma il gameplay.

Se volete avere più informazioni, leggete il nostro provato di Road 96: Mile 0, in cui abbiamo scritto che siamo curiosissimi di giocare alla versione finale, per vedere come si evolverà la storia di Kaito e Zoe, ossia per scoprire se si rivelerà essere davvero la summa della poetica di DigixArts, come ci è sembrato dalla demo. L'inizio del gioco è davvero intrigante e apre a un racconto che potrebbe rivelarsi davvero profondo e drammatico, come del resto lo erano quelli di Lost in Harmony e Road 96.