Dynasty Loop non ha pagato i dipendenti da mesi, è uno studio di sviluppo di giochi NFT

Lo studio di sviluppo canadese Dynasty Loop, dedito ai giochi con NFT, è stato accusato dai suoi dipendenti di non pagarli da mesi. Sono circa venti i lavoratori in attesa di risposte dalla CEO Rania Oueslati, che pare debba loro più di due milioni di dollari tra stipendi, rimborsi e bonus.

Polygon, il primo sito a riportare la notizia, ha potuto verificare le affermazioni dei dipendenti di Dynasty Loop vagliando alcuni documenti che hanno confermato l'accusa. I venti, che sono voluti rimanere anonimi perché da contratto non possono parlare con la stampa, hanno anche raccontato di essere stati costretti a ridare indietro l'equipaggiamento e di aver perso l'accesso agli uffici della compagnia. Inoltre, in attesa dei pagamenti, non gli è stato dato alcun lavoro da svolgere. Di fatto sembra come se siano stati messi in un limbo.

Come accennato, Dynasty Loop è stata fondata nel 2020 da Oueslati con l'obiettivo di realizzare giochi basati su NFT. Per ora non ha annunciato niente, ma i dipendenti hanno spiegato che c'è stato un grande lavoro di progettazione dietro le quinte. I problemi sono iniziati a dicembre, con l'annuncio che i pagamenti di novembre sarebbero stati ritardati per un cambio di software per la contabilità. Naturalmente, visto il periodo, molti dipendenti hanno avuto diverse difficoltà finanziarie ad affrontare il Natale.

A inizio gennaio c'è stato un pagamento, ma limitato e gestito in modo molto caotico, tanto da aver fatto scoppiare il malumore generale, che si è manifestato sulle chat aziendali (visionate da Polygon). A fine febbraio la compagnia ha chiesto a tutti di riconsegnare l'attrezzatura, ma che non si trattava di licenziamenti. Comunque non ha dato indicazioni su come continuare a lavorare, mettendo in grossa difficoltà alcune persone, in particolare quelle che vivono più lontane da Montreal.

Perché i dipendenti hanno comunque continuato a lavorare? Per i progressi fatti nei progetti in corso in primo luogo. Inoltre perché nei mesi in cui non ha pagato, Dynasty Loop ha continuato ad assumere, dando l'idea che la situazione fosse normale.

Il 23 febbraio la compagnia ha proposto ai dipendenti un accordo, ossia che sarebbero stati pagati quando i fondi sarebbero stati disponibili, vincolando i beni della società al saldo dei debiti. L'accordo prevedeva che non si possano avviare azioni legali contro la compagnia per sei mesi. Il 7 marzo però l'accordo è stato cancellato unilateralmente, con la dirigenza che si è mostrata incapace di dare risposte ai lavoratori su quando vedranno i loro soldi.

A peggiorare la situazione c'è il fatto che attualmente i lavoratori che si sono licenziati da Dynasty Loop non hanno niente per dimostrare il lavoro fatto, nel caso di nuovi colloqui di lavoro. Quindi non solo non sono stati pagati, ma non possono nemmeno spendere la loro esperienza sul curriculum.

Naturalmente la situazione ha creato guai a molti, tra affitti e tasse non pagati, problemi a mantenere la famiglia e quant'altro possa derivare da una situazione simile. La dirigenza di suo ha confermato i mancati pagamenti, ma ha rimandato ai suoi avvocati per ulteriori commenti.