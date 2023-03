Atomic Heart 2: Mundfish ha già dei piani per il sequel

Sono passate poche settimane dal lancio di Atomic Heart, ma gli sviluppatori di Mundfsh a quanto pare hanno già le idee chiare e hanno confermato in un'intervista di aver delineato dei piani per un sequel.

La conferma arriva dal giornalista russo Aleksey Makarenkov, che ha avuto l'occasione di parlare con il team di sviluppo. Una delle domande poste per l'occasione era proprio relativa a un possibile sequel. Solitamente in questi casi le risposte sono sempre vaghe e lasciano aperte le porte a ogni possibilità, tuttavia in questo caso specifico Mundfish non ha sviato la domanda, ma anzi ha confermato che ci sono dei piani per realizzare Atomic Heart 2.

Inoltre, Makarnekov, sulla base delle informazioni di due fonti in VK Play, afferma che le vendite di Atomic Heart stanno andando bene, tanto che il gioco ha già coperto un "buon margine" dei costi di produzione. Entrambe le informazioni sono state condivise dal giornalista in un video, di cui purtroppo non possiamo riportare dei virgolettati in quanto in lingua russa, e successivamente tradotte dal portale Twisted Voxel.

Chiaramente prima di poter giocare al prossimo capitolo della serie sarà necessario attendere anni, specialmente se consideriamo che Atomic Heart ha davanti a sé un ricco supporto post lancio, tra patch correttive (come la 1.08 che ha aggiunto il FOV) e almeno quattro DLC a pagamento, in cui uno forse vedrà l'inclusione di robot Tesla di Elon Musk.