Epic Games Store: il gioco gratis del 30 marzo 2023 è stato annunciato

È stato annunciato il gioco gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. Dal 30 marzo 2023 potrete scaricare gratuitamente Tunche.

Tunche è un picchiaduro a scorrimento 2D con elementi roguelike e grafica disegnata a mano. Nei panni di Rami e i suoi amici dovremo farci strada in livelli pieni di nemici per fermare il malvagio Tunche e riportare la pace in Amazzonia.

Leggiamo la sinossi di Tunche:

"Tunche, un essere estremamente potente, è impazzito e ora creature malvagie si stanno impadronendo della giungla. Aiuta Rumi e i suoi amici a scoprire la verità dietro alle azioni di Tunche e a ristabilire la pace in Amazzonia in questo adorabile gioco d'azione roguelike."

"Gioca da solo o unisciti a un massimo di 3 amici in una sessione cooperativa locale per scoprire il mistero della foresta e i segreti di Tunche! Scegli uno dei cinque personaggi unici: Rumi, la maga, Pancho il musicista, Qaru il ragazzo uccello, Nayra il guerriero e Hat Kid dell'acclamato A Hat In Time. Per superare le bestie malvagie delle foreste amazzoniche dovrai imparare le abilità e le abilità definitive, che ti porteranno più avanti nella storia ad ogni partita."

Che ne pensate del gioco gratis in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non li avete scaricati, ecco i giochi gratuiti per PC disponibili da oggi, 23 marzo 2023, su Epic Games Store.