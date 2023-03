PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi in rimozione ad aprile 2023

A pochi giorni dalla fine del mese, sono stati resi noti i giochi che lasceranno il catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di aprile 2023. In totale sono sette e includono Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e The Wonderful 101 Remastered. Di seguito l'elenco completo:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

The Wonderful 101 Remastered

The Caligula Effect Overdose

Gabbuchi

2Dark

Croiseur Sigma

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

La lista è stata riportata da PS Plus Tracker, un portale che monitora le variazioni del servizio in abbonamento di Sony, ma al momento non ci sono dettagli sulle date precise in cui ogni singolo gioco indicato qui sopra lascerà il catalogo. Non è escluso inoltre che l'elenco potrebbe arricchirsi con altri titoli in partenza durante il corso del prossimo mese, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere.

In ogni caso se avevate in programma di giocare a uno o più dei titoli qui sopra approfittando di PS Plus Extra e Premium vi suggeriamo di affrettarvi. Vi ricordiamo che invece il 31 marzo 2023 sarà il turno di Marvel's Avengers, che lascerà il catalogo a pochi mesi dal termine del supporto ufficiale. Da pochi giorni invece sono disponibili i nuovi giochi PS5 e PS4 di marzo, che includono tra gli altri Tchia, Uncharted: Raccolta e Ghostwire Tokyo.