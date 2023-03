PlayStation Plus Extra: Marvel's Avengers presto lascerà il catalogo

Marvel's Avengers non sarà più parte del catalogo di giochi PS5 e PS4 riservati agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 31 marzo 2023, a sei mesi circa dal termine del supporto ufficiale, fissato per il 30 settembre.

La data della rimozione dal PS Plus Extra coincide tra l'altro con quella fissata da Crystal Dynamics per il lancio dell'aggiornamento 2.8 che apporterà delle modifiche al bilanciamento ed eliminerà gli acquisti con valute premium, convertendo i crediti residui dei giocatori in risorse utili.

Ricordiamo in ogni caso che il titolo rimarrà giocabile, sia in single che in mutliplayer, anche dopo la data del 30 settembre 2023. Semplicemente in quella data terminerà il supporto ufficiale da parte degli sviluppatori.

Oltre a Marvel's Avengers a marzo hanno lasciato il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium altri nove giochi, tra cui WWE 2K22 e The Vanishing of Ethan Carter. In compenso martedì 21 marzo verranno resi disponibili nuovi giochi per gli abbonati, tra cui Tchia, il promettente adventure open world con ambientazioni tropicali di Awaceb.