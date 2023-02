PS Plus Extra e Premium: i giochi in rimozione a marzo 2023 sono stati svelati, uno è recentissimo

Nove giochi di PS Plus Extra e PS Plus Premium stanno per lasciare il catalogo. Tra quelli della lista che potete trovare poco sotto, solo WWE 2K22 ha una data di rimozione specifica, ovvero il 13 marzo. Supponiamo che in generale i giochi saranno rimossi il prossimo mese. La lista comprende:

WWE 2K22

Monster Energy Supercross - The Official Video game 5

Victor Vran Overkill Edition

A Velocibox Ultimate Bundle

The Vanishing of Ethan Carter

Override 2: Super Mech League

Ghost of a Tale

Dungeons 2

Danger Zone

Questi giochi appaiono nella lista dei titoli in "Ultima occasione per giocare" che è visibile direttamente da PlayStation 4 e PlayStation 5. Il consiglio quindi è di scaricare e giocare i titoli che vi interessano prima che sia troppo tardi.

La rimozione che potrebbe fare più rumore è quella di WWE 2K22 che è stato aggiunto a gennaio 2023. Il gioco è rimasto sul servizio poco e il fatto che sia in rimozione il 13 marzo fa pensare che sia legato alla pubblicazione di WWE 2K23 che avverrà esattamente il giorno successivo. Per ora però non abbiamo "spiegazioni" ufficiali dietro questa scelta (e non le avremo mai, probabilmente).

In ogni caso, vi ricordiamo che sono da poco stati aggiunti i giochi PS5 e PS4 di febbraio 2023 per PlayStation Plus Extra e Premium.