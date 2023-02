Microsoft ha rivelato quanti utenti visitano l'Xbox Store ogni mese in Europa

Microsoft ha rivelato quanti utenti visitano mediamente ogni mese l'Xbox Store e le altre piattaforme digitali della casa di Redmond in Europa, nell'ambito delle trattative con le commissioni antitrust per l'acquisizione di Activision Blizzard:

App.Microsoft.com web store - circa 4 milioni di utenti al mese

Xbox.com web store - circa 6 milioni di utenti al mese

PC app store - circa 33 milioni di utenti al mese

PC games store - circa 3 milioni di utenti al mese

Console store - circa 4 milioni di utenti al mese

I numeri che vengono fuori dal report risultano più bassi delle aspettative, ma in effetti includono solo ventisette dei quarantasette paesi che fanno parte dell'Unione Europea, lasciando fuori Regno Unito, Svizzera, Norvegia e altri.

Non è chiaro se le rilevazioni, effettuate nel semestre che è terminato il 31 gennaio 2023, includano o meno i picchi registrati al lancio dei giochi più importanti disponibili su Xbox, mentre è evidente la differenza di traffico rispetto alle applicazioni per PC.

Ad ogni modo, il report in questione non è l'unico e non sarà l'ultimo documento esibito da Microsoft da qui al termine delle trattative con i vari enti regolatori, che potrebbero duranre anche parecchio tempo: ecco le prossime date importanti.