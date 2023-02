Microsoft e Activision, ecco le prossime date importanti per l'acquisizione

Il processo di (eventuale) approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe essere ancora piuttosto lungo, ma sono già stabilite diverse date importanti per quanto concerne il confronto fra la casa di Redmond e i vari enti regolatori:

1 marzo 2023: ultimo giorno per rispondere ai rilievi della CMA.

Inizio marzo 2023: audizione per il responso della CMA.

Inizio marzo 2023: tempo limite per proporre soluzioni alla Commissione Europea.

Fine marzo 2023: le risposte ai rilievi e alle soluzioni della CMA verranno probabilmente pubblicate.

11 aprile 2023: decisione finale da parte della Commissione Europea.

12 aprile 2023: mozione per un'ingiunzione preliminare in merito alla causa dei giocatori.

18 aprile 2023: seconda estensione della scadenza originale. Se Microsoft abbandona entro questa data dovrà pagare una penale di 2,5 miliardi di dollari, se non lo fa la data viene estesa fino al 18 luglio 2023.

26 aprile 2023: rapporto finale e soluzioni dalla CMA.

28 aprile 2023: decisione da parte della Nuova Zelanda.

Aprile-maggio 2023: decisione della SAMR in Cina.

18 luglio 2023: termine della seconda estensione e data finale per acconsentire all'acquisizione. Se Microsoft abbandona entro questa data dovrà pagare una penale di 3 miliardi di dollari, se non lo fa dovrà rinegoziare la data di chiusura con Activision Blizzard.

2 agosto 2023: inizio della causa interna con la FTC.

Inizio 2024: decisione da parte del giudice amministrativo della FTC.

Nella giornata di ieri, in quel di Bruxelles, Microsoft ha tenuto una conferenza in cui ha spiegato che un accordo con Sony è ancora lontano e che PlayStation vale 4 volte Xbox in Europa e più del doppio in tutto il mondo, a sottolineare ancora una volta gli effettivi equilibri attuali del mercato.

Contestualmente è stato annunciato che tutti i giochi Xbox per PC arriveranno su GeForce NOW, nonché la sottoscrizione di un accordo decennale per portare Call of Duty sulle piattaforme Nintendo laddove l'acquisizione di Activision dovesse andare a buon fine.