Gears of War 6 o Gears 6? Tornerà Cliff Bleszinski? Joshua Ortega chiede il parere dei fan

Joshua Ortega, autore e co-director di alcuni capitoli di Gears of War e apparentemente tornato a svolgere tale mansione per Gears of War 6, sta riempiendo il proprio profilo Twitter di sondaggi per chiedere il parere dei fan della serie su varie questioni.

Ad esempio Ortega, che pare sia tornato a lavorare alla saga, ha indetto un sondaggio su quello che potrebbe essere il titolo del prossimo episodio, Gears of War 6 o semplicemente Gears 6, e finora gli utenti si sono espressi ad ampia maggioranza propendendo per la prima ipotesi, che segnerebbe anche un ritorno alle origini per il franchise.

Dopodiché l'autore ha chiesto ai fan se desiderassero assistere al ritorno di Cliff Bleszinski, e anche qui è il risultato è stato schiacciante in favore di un eventuale contributo da parte di CliffyB, una delle figure chiave dietro la nascita del brand quando lavorava presso Epic Games.

Non è tutto: Ortega ha chiesto alla fanbase anche se ci siano dei doppiatori che sarebbe bello introdurre all'interno della serie, nonché se un ritorno degli eventi di lancio a mezzanotte verrebbe accolto positivamente o meno dagli appassionati.

In attesa di conferme ufficiali sul ruolo dell'autore nello sviluppo di Gears 6, l'idea che ci siamo fatti è che Ortega nutra un grandissimo entusiasmo nei confronti del progetto ma voglia lavorarci rispettando al massimo le idee e i desideri dei fan: se così fosse, sarebbe indubbiamente un ottimo inizio.