Gears of War: lo sceneggiatore e co-director di Gears of War 2 torna a lavorare sulla saga

Joshua Ortega ha affermato tramite Twitter di essere di nuovo al lavoro sulla saga di Gears of War, nota dopo il più recente capitolo semplicemente come Gears. L'annuncio è arrivato tramite Twitter, dove ha ricondiviso un vecchio tweet del 2019 nel quale spiegava il suo contributo alla serie.

Ortega è stato lo sceneggiatore e co-director di Gears of War 2, ha scritto i testi per tutti i collezionabili in-game, per il teaser trailer iniziale, è stato consulente per la campagna pubblicitaria televisiva e in generale per il marketing del gioco e ha anche scritto il manuale.

Ha scritto anche i primi tredici numeri del fumetto di Gears of War edito da DC Comics con l'aiuto di Liam R. Sharp, ha creato vari personaggi, co-creato la storia e il narrative level design per Gears of War 3 con Cliffy B.

Ortega non è molto chiaro su questo suo ritorno sulla saga. Potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco, ma non è detto. È possibile che stia lavorando come consulente per il film di Gears of War oppure a qualche altro progetto non legati ai videogame: dopotutto ha già esperienza in tal senso, come abbiamo visto.

Per ora questo è quanto sappiamo, non ci resta altro che attendere ulteriori novità.

Parlando invece del film, Dave Bautista vuole veramente essere Marcus Fenix ed è convinto che gli renderebbe giustizia.