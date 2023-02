Redfall: Arkane spiega come funziona la difficoltà e come sbloccare i contenuti estetici

In un recente Q&A, Arkane ha rivelato una serie di nuovi dettagli legati a Redfall, il suo sparatutto in prima persona, tra cui il funzionamento della difficoltà nel gioco in solitaria e in cooperativa e le modalità di sblocco degli oggetti cosmetici.

Per quanto riguarda gli elementi estetici, Arkane ha confermato che, con l'esclusione dei bonus per il pre-ordine, sarà possibile sbloccare tutti i cosmetici semplicemente esplorando il gioco e come ricompensa per il completamento delle missioni. Probabilmente i giocatori saranno felici di sapere che questo tipo di contenuti non sono bloccati dietro season pass e cose simili.

Per quanto riguarda la difficoltà, gli sviluppatori di Redfall hanno dichiarato che se si gioca in solitaria il gioco sarà più difficile a seconda di quanto si è avanti nella campagna. Le cose si fanno un po' più complesse in cooperativa, dove Arkane ha dichiarato di "considerare i progressi della campagna e la difficoltà, ma anche il numero di giocatori".

"A seconda delle dimensioni del vostro gruppo, cambieranno i tipi di nemici che incontrerete, la loro forza rispetto al gioco in solitaria e la frequenza dei tratti d'élite. Non si tratta di cambiamenti generalizzati. Alcuni incontri saranno sempre più facili o più difficili di altri e alcuni potrebbero non cambiare affatto. Ma è proprio questo il punto: le cose dovrebbero sembrare più impegnative perché ci sono più giocatori, ma non si tratta assolutamente di un moltiplicatore fisso".

Sappiamo anche che Redfall avrà "migliaia di linee di testo" che approfondiranno la lore.