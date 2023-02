Xbox Game Pass Friends & Family, il nuovo abbonamento è stato esteso ad altri 6 paesi

Xbox Game Pass Friends & Family, il nuovo piano di abbonamento che consente di condividere Game Pass tra 5 utenti, è stato ulteriormente esteso ad altri 6 paesi oltre ai due iniziali, in quello che sembra essere sempre più un inserimento graduale sul mercato per il nuovo servizio su sottoscrizione di Microsoft.

Dopo essere stato lanciato in maniera sperimentale in Irlanda e Colombia, i sei paesi in cui è stato introdotto nelle ore scorse sono Nuova Zelanda, Sudafrica, Chile, Ungheria, Israele e Svezia, portando dunque a 8 il totale dei paesi in cui è disponibile Xbox Game Pass Friends & Family.

A quanto pare la distribuzione avviene in ordine sparso, ma cercando di coprire diverse posizioni geografiche, forse per sperimentare l'impatto del nuovo abbonamento all'interno di economie e culture differenti. Stranamente, non risultano ancora informazioni sull'arrivo del sistema nei mercati maggiori come Nord America, Regno Unito o Giappone, ma è probabile che Microsoft voglia continuare la sperimentazione nei vari altri territori prima di un lancio ufficiale su larga scala.

Ricordiamo che Xbox Game Pass Friends & Family è un tier di abbonamento che consente di condividere la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate fra 5 utenti, il tutto al prezzo di 21,99 euro al mese. Ognuno di questi 5 utenti ha accesso a tutte le caratteristiche dell'abbonamento Ultimate, ovvero il catalogo giochi Xbox e PC, EA Play, Xbox Live e il cloud gaming condividendo la sottoscrizione, il cui prezzo può dunque essere diviso per 5, rendendo la scelta particolarmente conveniente.

Che il servizio in questione stia diventando sempre più una realtà risultava piuttosto chiaro dalla pubblicazione delle FAQ ufficiali in italiano, che evidentemente anticipano un possibile lancio del nuovo abbonamento in tutti i vari paesi in cui è presente il Game Pass. Il mese scorso, l'abbonamento era ricomparso sull'app Xbox, facendo pensare a ulteriori novità in arrivo.