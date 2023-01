Xbox Game Pass: l'abbonamento Friends & Family ricompare sull'app Xbox, lancio vicino?

Novità su Xbox Game Pass potrebbero arrivare nei prossimi giorni e si torna a parlare anche dell'abbonamento Friends & Family, ovvero la versione allargata a cinque utenti che pare sia ricomparsa di recente sull'app Xbox in USA.

Il piano famiglia di Xbox Game Pass è stato ufficialmente lanciato solo in prova in maniera limitata lo scorso settembre: disponibile in Irlanda e Colombia, non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale per essere disponibile in tutte le aree in cui è presente l'abbonamento standard di Xbox Game Pass, ma questo potrebbe avvenire tra poco.



In base ad alcune segnalazioni, come visibile nel tweet riportato qui sopra, Xbox Game Pass Friends & Family è ricomparso in un banner all'interno dell'app ufficiale Xbox in USA, a dimostrazione che questo potrebbe presto arrivare anche in altre aree geografica, forse per il lancio ufficiale.

Considerando che siamo in attesa del fantomatico evento Xbox che potrebbe arrivare nel corso di gennaio, è possibile che un annuncio in questo senso sia previsto proprio in tale occasione, oltre ad altre novità su Xbox Game Pass che al momento latitano, visto che l'annuncio dei giochi in arrivo nella seconda metà di gennaio finora non ha fatto che ribadire quanto già si sapeva in precedenza.

Il nuovo piano potrebbe dunque essere annunciato durante il vociferato evento Xbox Developer_Direct che sarebbe fissato per il 25 gennaio, ma di cui non ci sono ancora conferme ufficiali.

Nel frattempo, è possibile leggere già tutti i dettagli dalle FAQ ufficiali in italiano, a dimostrazione di come sia solo questione di tempo prima che il piano Friends & Family venga lanciato: si tratta di un piano che consente a cinque amici e membri della famiglia di condividere l'abbonamento Xbox Game Pass, con un prezzo che al momento, in Irlanda, è pari a 21,99 euro e che si dimostrerebbe dunque decisamente conveniente.